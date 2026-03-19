В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Минск-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 19:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 67 сыгранных матчей «Динамо» Минск занимает 2-е место в таблице Запада с 86 очками на счету. От 3-й «Северстали» белорусы отдалились по дополнительной разнице.

Последние матчи: Неделю назад «Динамо» Минск в ходе серии выездов поочередно проиграло московскому «Динамо» (4:6) и СКА (3:4).

Несколькими днями ранее, 15-го числа, команда Дмитрия Квартальнова в домашних стенах обыграла «Локомотив» (2:1, бул.). В последней встрече минчане уступили «Авангарду» (3:4, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Вадим Мороз.

Состояние команды: Приближающаяся к завершению регулярка войдет в историю «Динамо» Минск как безальтернативно лучшая. Если вынести за рамки последний отрезок, то на протяжении сезона белорусы выглядели исключительно.

Однако на восемь последних матчей команды Дмитрия Квартальнова приходится всего одна победа. Кроме того, в четырех предыдущих встречах динамовцы пропускали не меньше 4-х голов.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В таблице Востока «Автомобилист» находится на 4-м месте. С 84 очками в активе, команда опередила «Салават Юлаев» на 8 турнирных баллов.

Последние матчи: В конце прошлой недели «Автомобилист» в домашних условиях не сумел справиться с ЦСКА (0:3).

Еще одно поражение было допущено екатеринбуржцами в гостевом дерби с «Металлургом» Мг (3:4). В последнем матче команда Николая Заварухина уничтожила «Шанхайских Драконов» (6:2).

Не сыграют: У «Автомобилиста» потерь нет.

Состояние команды: «Автомобилист» провел стандартный по меркам последних лет сезон: замкнул лидерский квартет, выдал несколько ярких серий и подошел к плей-офф в форме, близкой к топовой.

До недавней игры против ЦСКА коллектив Николая Заварухина одержал восемь побед кряду, а на дистанции в одиннадцать матчей зафиксировал девять результатов в свою пользу. В пяти играх из недавних шести уральцы забивали 3 гола и более.

«Автомобилист» победил в 4-х последних личных встречах

В 4-х личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 5 голов

«Автомобилист» одержал 7 побед в 8 последних играх на территории «Динамо» Минск

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Автомобилиста» — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Минчане еще не все сказали на флажке сезона. Дома команда будет биться за вторую строчку, а Сэм Энас — за рекорд по очкам. Однако игра динамовцев оставляет желать лучшего, тогда как «Автомобилист» способен упереться и впутаться в планы хозяев.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.87.

Прогноз: В обороне в последнее время команда Дмитрия Квартальнова выглядит неважно, и в контексте матча с результативными екатеринбуржцами это может стать проблемой, которую нельзя решить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.20.