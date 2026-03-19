Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (6:2).

«В предыдущие дни рождения команда мне галстуки дарила, теперь подарила победу, чему я, разумеется, больше рад. Галстук у меня и так есть. А серию из двух поражений нужно было прерывать. Несмотря на счет, матч получился непростым.

Соперник много бросал, нахватали удалений на ровном месте, Галкин, молодец, выручал. Игра мне не нравилась. Ребятам сказал, что в хоккей с мячом играем — туда-сюда гоняем. Понимали, что проводя дома последний матч в сезоне, соперник будет действовать агрессивно, но демонстрировали не ту игру, которую должны были.

Встроить Спронга в систему команды было непросто. Для этого требуется время. В оборонительных действиях ему, действительно, есть над чем работать. В плей-офф на первом месте командные взаимодействия. Пока не совсем, что нам нужно, но будем стараться подправить это за те сроки, что у нас есть. Надеемся, дальше будет лучше.

Начинать первый раунд против "Салавата Юлаева" лично мне, откровенно говоря, не хотелось бы. Я родом из Уфы, и противостоять родном городу и клубу, где меня воспитали — не то, что мне по душе. Потом еще домой не пустят...», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 84 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с минским «Динамо» 20-го марта.