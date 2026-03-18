«Автомобилист» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев голы записали на свой счет Владимир Кузнецов на 12-й минуте и Кевин Лабанк на 49-й минуте.

У «Автомобилиста» шайбы забросили Даниэль Спронг на 7-й минуте, Никита Шашков на 19-й минуте, Анатолий Голышев на 35-й, Джесси Блэкер на 49-й минуте, Стефан Да Коста на 58-й минуте и Никита Трямкин на 59-й минуте.

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 84 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции Запада (54).