Динамо Минск

В Минске столкнутся две противоположные вселенные. Хозяева лихорадочно ищут выход из четырёхматчевого пике и цепляются за третью строчку, которая тает на глазах. Гости, уже застолбившие первую позицию в конференции, могут позволить себе ротацию, но ярославцы не умеют играть вполноги. Домашняя статистика добавляет интриги: в девяти последних очных битвах побеждала исключительно принимающая сторона
Ход матча
24' Осторожно стали играть соперники! Нет совсем моментов у ворот.
23' Смит набрасывал на ворота, но без особых проблем Исаев шайбой завладел.
22' Немного снизился темп матча! Начало периода пока без бросков в створ.
21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.
20' Первый период окончен. Хорошая игра, с высоким темпом, с небольшим преимуществом «Локомотива».
20' Липский бросал из правого круга, но не попал в створ.
20' Последняя минут периода.
19' Успокоилась немного игра.
18' Фрэз хорошо бросал, но Фукале надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.
17' Гоооол!!!!!! 0:1. 2 в 1 убежали железнодорожники, Берёзкин перед воротами сделал передачу на Артура Каюмова, который разобрался с Фукале.
16' Мисюль очень сильно хотел забить, аж клюшку сломал при броске.
15' Продолжается игра.
15' Пауза в игре. С заградительным стеклом какие-то проблемы.
15' Паник бросал в створ, но Фукале отбил шайбу.
14' Без ворот пока идёт игра.
13' Иванов перехватил шайбу в чужой зоне, делал передачу на дальнюю штангу, но получилось неточно, хотя и сам мог завершать.
12' Больше в атаке времени проводят гости.
11' Мисюль справа полез на ворота, но Фукале сумел накрыть шайбу.
11' «Динамо» в полном составе.
11' Достаточно хорошо динамовцы обороняются, мало, что полуется у гостей.
10' Радулов схода щёлкнул из центра правого круга, но прямо по позиции Фукале.
09' Удаление у минчан: за задержу наказан малым штрафом Илья Усов.
08' Бориков бросал в створ, но Исаев отбил шайбу, отскок оказался у Смита, Тай бросил в ближний угол, но вратарь железнодорожников зафиксировал шайбу.
07' Каюмов бросил в створ, но Фукале надёжно сыграл.
06' Лимож и Усов атаковали ворота гостей, но Исаев выручил.
06' В полном составе гости.
05' Убежали в меньшинстве в быструю атаку гости, Кирьянов здорово бросил с кистей, но Фукале выручил и перевёл шайбу в штангу.
05' Стась после прострела добивал на пятаке, но Исаев выручил.
04' А удаление схлопотал Павел Красковский за толчок клюшкой.
04' Отложенный фол в матче, Фукале укатился на скамейку запасных, но случился эпизод, который случается крайне редко. Пинчук забросил шайбу в свои ворота. Однако, Иванов, который боролся с защитником, воздействовал на соперника, да и коснулся шайбы — в итоге, после видеопросмотра, гол не засчитали.
03' Красковский набрасывал на ворота, но в створ не попал.
02' Хороший темп со старта взяли соперники.
01' И сразу же Лимож справа вывалился на ворота, но Исаев щитком отбил шайбу.
01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.
До матча
17:09 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.
17:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!
17:05 Основные вратари: Закари Фукале и Даниил Исаев.
17:00 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия).
16:50 Матч пройдёт на «Минск-Арене» (Минск, Беларусь), вместимостью 15 086 зрителей.
Динамо Минск
Минское «Динамо» вкатывается в финишный отрезок регулярки с ощущением упущенной выгоды. Ещё недавно «зубры» примеряли вторую строчку Запада, но мартовский календарь обернулся кошмаром: четыре матча, четыре поражения и лишь одно набранное очко. Проблема не в отсутствии характера — в игре со СКА минчане отыграли две шайбы, но на камбэк не хватило времени. Проблема в системных дырах. Оборона, пропустившая десять голов за два выезда, перестала быть надёжным тылом, а вратарский дуэт Фукале — Демченко не выручает в решающие моменты. При этом атака продолжает подавать сигналы жизни: 3,6 шайбы за матч — второй показатель на Западе, а Виталий Пинчук переписал историю белорусского хоккея, став самым результативным игроком из своей страны за один сезон КХЛ. Но индивидуальные достижения тонут в командном кризисе.
Локомотив
«Локомотив» прибывает в Минск с холодной головой и железобетонной статистикой. Ярославцы досрочно обеспечили себе первое место на Западе, но система Боба Хартли не позволяет даже думать о расслабленности. За 18 последних матчей — два поражения, оба случились после того, как команда вела в счёте. Единственная мартовская осечка в Екатеринбурге (1:4) была мгновенно переработана: уже через два дня «железнодорожники» разобрали «Ладу» (4:2), а Максим Шалунов оформил дубль. Лучшая оборона лиги (1,8 пропущенных за игру) и умение выжимать максимум из минимума моментов делают гостей эталоном прагматичности, даже когда турнирные задачи уже решены.
Личные встречи
История противостояния насчитывает 63 матча, и баланс склоняется в сторону ярославцев — 38 побед против 25 у минчан. В текущем сезоне команды встречались пять раз, и здесь лёгкий перевес на стороне гостей: три виктории (3:2, 2:1, 5:4) против двух у «зубров» (3:2, 4:2). Примечательная деталь: последний визит «Локомотива» в Минск завершился победой хозяев, и это укладывается в общий тренд — в столице Беларуси гости не выигрывают на протяжении пяти матчей кряду.
