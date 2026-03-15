Динамо Минск

В Минске столкнутся две противоположные вселенные. Хозяева лихорадочно ищут выход из четырёхматчевого пике и цепляются за третью строчку, которая тает на глазах. Гости, уже застолбившие первую позицию в конференции, могут позволить себе ротацию, но ярославцы не умеют играть вполноги. Домашняя статистика добавляет интриги: в девяти последних очных битвах побеждала исключительно принимающая сторона

24' Осторожно стали играть соперники! Нет совсем моментов у ворот.

23' Смит набрасывал на ворота, но без особых проблем Исаев шайбой завладел.

22' Немного снизился темп матча! Начало периода пока без бросков в створ.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен. Хорошая игра, с высоким темпом, с небольшим преимуществом «Локомотива».

20' Липский бросал из правого круга, но не попал в створ.

20' Последняя минут периода.

19' Успокоилась немного игра.

18' Фрэз хорошо бросал, но Фукале надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

17' Гоооол!!!!!! 0:1. 2 в 1 убежали железнодорожники, Берёзкин перед воротами сделал передачу на Артура Каюмова, который разобрался с Фукале.

16' Мисюль очень сильно хотел забить, аж клюшку сломал при броске.

15' Продолжается игра.

15' Пауза в игре. С заградительным стеклом какие-то проблемы.

15' Паник бросал в створ, но Фукале отбил шайбу.

14' Без ворот пока идёт игра.

13' Иванов перехватил шайбу в чужой зоне, делал передачу на дальнюю штангу, но получилось неточно, хотя и сам мог завершать.

12' Больше в атаке времени проводят гости.

11' Мисюль справа полез на ворота, но Фукале сумел накрыть шайбу.

11' «Динамо» в полном составе.

11' Достаточно хорошо динамовцы обороняются, мало, что полуется у гостей.

10' Радулов схода щёлкнул из центра правого круга, но прямо по позиции Фукале.

09' Удаление у минчан: за задержу наказан малым штрафом Илья Усов.

08' Бориков бросал в створ, но Исаев отбил шайбу, отскок оказался у Смита, Тай бросил в ближний угол, но вратарь железнодорожников зафиксировал шайбу.

07' Каюмов бросил в створ, но Фукале надёжно сыграл.

06' Лимож и Усов атаковали ворота гостей, но Исаев выручил.

06' В полном составе гости.

05' Убежали в меньшинстве в быструю атаку гости, Кирьянов здорово бросил с кистей, но Фукале выручил и перевёл шайбу в штангу.

05' Стась после прострела добивал на пятаке, но Исаев выручил.

04' А удаление схлопотал Павел Красковский за толчок клюшкой.

04' Отложенный фол в матче, Фукале укатился на скамейку запасных, но случился эпизод, который случается крайне редко. Пинчук забросил шайбу в свои ворота. Однако, Иванов, который боролся с защитником, воздействовал на соперника, да и коснулся шайбы — в итоге, после видеопросмотра, гол не засчитали.

03' Красковский набрасывал на ворота, но в створ не попал.

02' Хороший темп со старта взяли соперники.

01' И сразу же Лимож справа вывалился на ворота, но Исаев щитком отбил шайбу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

17:09 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:05 Основные вратари: Закари Фукале и Даниил Исаев.

17:00 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия).

16:50 Матч пройдёт на «Минск-Арене» (Минск, Беларусь), вместимостью 15 086 зрителей.

Динамо Минск

Минское «Динамо» вкатывается в финишный отрезок регулярки с ощущением упущенной выгоды. Ещё недавно «зубры» примеряли вторую строчку Запада, но мартовский календарь обернулся кошмаром: четыре матча, четыре поражения и лишь одно набранное очко. Проблема не в отсутствии характера — в игре со СКА минчане отыграли две шайбы, но на камбэк не хватило времени. Проблема в системных дырах. Оборона, пропустившая десять голов за два выезда, перестала быть надёжным тылом, а вратарский дуэт Фукале — Демченко не выручает в решающие моменты. При этом атака продолжает подавать сигналы жизни: 3,6 шайбы за матч — второй показатель на Западе, а Виталий Пинчук переписал историю белорусского хоккея, став самым результативным игроком из своей страны за один сезон КХЛ. Но индивидуальные достижения тонут в командном кризисе.

Локомотив

«Локомотив» прибывает в Минск с холодной головой и железобетонной статистикой. Ярославцы досрочно обеспечили себе первое место на Западе, но система Боба Хартли не позволяет даже думать о расслабленности. За 18 последних матчей — два поражения, оба случились после того, как команда вела в счёте. Единственная мартовская осечка в Екатеринбурге (1:4) была мгновенно переработана: уже через два дня «железнодорожники» разобрали «Ладу» (4:2), а Максим Шалунов оформил дубль. Лучшая оборона лиги (1,8 пропущенных за игру) и умение выжимать максимум из минимума моментов делают гостей эталоном прагматичности, даже когда турнирные задачи уже решены.

Личные встречи

История противостояния насчитывает 63 матча, и баланс склоняется в сторону ярославцев — 38 побед против 25 у минчан. В текущем сезоне команды встречались пять раз, и здесь лёгкий перевес на стороне гостей: три виктории (3:2, 2:1, 5:4) против двух у «зубров» (3:2, 4:2). Примечательная деталь: последний визит «Локомотива» в Минск завершился победой хозяев, и это укладывается в общий тренд — в столице Беларуси гости не выигрывают на протяжении пяти матчей кряду.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.