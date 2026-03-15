Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 марта.

«Виннипег» — «Колорадо» — 3:1

«Виннипег» выиграл после двух поражений подряд. Он занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 64 очками после 65 игр. «Колорадо» (97 очков после 65 матчей) лидирует в этой конференции.

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 2:4

У хозяев гол забил российский нападающий Данила Юров. По результативной передаче у российских форвардов «Уайлд» Владимира Тарасенко и Якова Тренина.

У гостей отличился российский защитник Владислав Гавриков, на счету которого также результативный пас.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 46 бросков в створ из 48 и был признан первой звездой матча.

«Айлендерс» — «Калгари»— 3:2

У хозяев результативную передачу сделал российский защитник Ян Кузнецов.

«Айлендерс» (81 очко после 67 матчей) занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Калгари» (59 очков после 66 встреч) располагается на 15-м месте в Западной конференции.

«Баффало» — «Торонто» — 3:2 Б

«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:4

«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 6:4

У хозяев гол забил российский нападающий Арсений Грицюк, у которого также результативный пас.

Российский форвард Артемий Панарин забил гол и сделал две результативные передачи.

«Лос-Анджелес» (69 очков после 66 матчей) занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (68 очков после 66 игр) располагается на 14-м месте.

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 2:4

У хозяев российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок в створ из 35.

У гостей гол забил российский нападающий Андрей Свечников, на счету которого также результативный пас.

«Тампа» в 65 матчах набрала 87 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Каролина» (90 очков после 66 игр) располагается на первом месте.

«Филадельфия» — «Коламбус» — 1:2 Б

«Даллас» — «Детройт» — 3:2 ОТ

«Юта» — «Питтсбург» — 3:4

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 2:5

«Вегас» — «Чикаго» — 4:0