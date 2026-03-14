прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Минск-Арене» 15 марта. Начало встречи — в 17:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 65 матчах белорусской команде удалось заработать 83 очка и прописаться на 3-й строке Западной конференции, на 1 балл отставая от «Северстали».

Последние матчи: Неделю назад «Динамо» Минск в родной столице сгорело «Металлургу» Мг (0:3) и проиграло СКА (1:2, от).

В минувший понедельник команда Дмитрия Квартальнова потерпела гостевое поражение от «Динамо» Москва (4:6). Неудачным оказался и недавний выезд на территорию СКА (3:4).

Не сыграют: Вадим Мороз, Райан Спунер.

Состояние команды: «Динамо» Минск провело исключительную регулярку, однако форма команды в последних матчах может вызвать скепсис в контексте шансов белорусов на кубковом этапе.

В 4-х предыдущих играх подопечные Дмитрия Квартальнова заработали только один зачетный балл, тогда как на отрезке в 10 матчей поражение было зафиксировано в 6 случаях.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» провел 66 матчей и заработал 95 очков, с которыми расположился на 1-й позиции в таблице Запада, на 11 турнирных пунктов опередив «Северсталь».

Последние матчи: Текущую неделю «Локомотив» начал с победы в упорной игре против «Северстали» при своих зрителях (4:3, от).

Первым практически за месяц провалом тем временем завершился выезд на лед «Автомобилиста» (1:4). В другом гостевом матче команда Боба Хартли славила «Ладу» (4:2).

Не сыграют: У «Локомотива» потери отсутствуют.

Состояние команды: Второй сезон кряду «Локомотив» завершает в статусе лидера родной конференции и имеет первый в лиге показатель по наименьшему числу пропущенных голов (132).

Тренерский штаб Боба Хартли грамотно сохранил структурные основы, доведенные до совершенства годом ранее, и позволил ярославцам подойти к плей-офф сериям в компании сильнейших претендентов на трофей.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 7 личных встречах из 9 последних команды забивали 5 голов и меньше

«Динамо» Минск не проигрывает «Локомотиву» дома на протяжении 5 последних матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.17, победа «Локомотива» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Даже с учетом недавнего выезда в Екатеринбург можно сказать, что «Локомотив» проводит концовку на подъеме. Структурно команда Боба Хартли выглядит сильнее минского «Динамо», которое перед началом плей-офф испытывает кратковременную потерю хода.⠀

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 2.02.

Прогноз: В любом матче «Локомотив» способен сбить наступательный темп соперника, в том числе и «Минска», который в последнее время в домашних стенах испытывал проблемы против больших команд.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.