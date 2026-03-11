В среду, 11 марта, уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Салават Юлаев» — «Металлург Мг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Уфа-Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Салават Юлаев» — «Металлург Мг»: главные судьи — Белов Алексей и Соин Александр, линейные судьи — Новиков Никита и Бухаров Никита.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арене».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Зоркин Никита, Стюарт Дин, Алалыкин Данил, Кузнецов Евгений, Сучков Егор, Кулик Евгений, Цулыгин Ярослав, Ян Денис, Пименов Артём, Ремпал Шелдон, Василевский Алексей, Жаровский Александр, Родуолд Джек, Броссо Девин, Варлов Сергей, Панин Григорий, Горшков Артём, Ефремов Владислав, Кузнецов Максим.

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Сиряцкий Александр, Яковлев Егор, Козлов Андрей, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Паливко Данила, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Хабаров Макар, Минулин Артём, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Жуков Кирилл, Фёдоров Михаил, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне стартовал не очень уверенно, но по ходу регулярного чемпионата набрал обороты и уже оформил выход в плей-офф. В данный момент «зеленые» занимают 5-е место в Восточной конференции уже не поднимется выше, так как отставание от 4-й строчки (екатеринбургский «Автомобилист») составляет 10 баллов.

В последнее время «Салават Юлаев» играет с попеременным успехом и демонстрирует хоккей неплохого уровня. В трех предыдущих встречах у уфимского клуба было две победы: над «Адмиралом» в серии буллитов (2:1) и «Амуром» (4:1). Еще одна игра против «тигров» завершилась поражением (3:6).

«Металлург Мг»

«Металлург» уверенно лидирует не только в Восточной конференции, но и в целом в Континентальной хоккейной лиге. На счету магнитогорского клуба 99 набранных очков, а разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет (241:169).

Как только «Металлург» оформил досрочный выход в плей-офф, команда немного сбросила обороты и стала готовиться к предстоящим матчам на вылет, что отразилось на результатах. В пяти последних матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы: над минским «Динамо» (3:0) и челябинским «Трактором» в серии буллитов (3:2).

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, так как представляют одну Восточную конференцию. Матчи между этими командами получаются всегда очень результативными, но выделить явного фаворита в данной паре не представляется возможным. Последняя очная дуэль состоялась в феврале этого года, в той встрече победу в серии буллитов одержал «Салават Юлаев» (4:3).

