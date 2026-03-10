прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» закрепился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции с 70 очками по итогам 63 сыгранных матчей. На 4 балла коллектив из Уфы опережает «Трактор».

Последние матчи: Серию весенних матчей «Салават Юлаев» встретил на Дальнем Востоке. В двух играх против «Адмирала» на «Фетисов-Арене» уфимцы уступили (2:4) и добились скромной победы (2:1, бул.).

Яркую первую встречу команда Виктора Козлова провела на площадке «Амура» (4:1), тогда как в следующем матче устроилась на крупное поражение (3:6).

Не сыграют: У «СЮ» потерь нет.

Состояние команды: Перед началом кубковых матчей «Салават Юлаев» преследует всего одну цель — выйти на пик формы, чтобы навязать борьбу на этапе до четырех побед.

В плане стабильности уфимцы по-прежнему испытывают проблемы, но не столь глобальные и вызывающие беспокойство. Так, в 15 последних матчах команда Виктора Козлова допустила только 4 поражения.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» Мг возглавляет общий рейтинг лиги с 99 очками после 63 матчей. Ближайшего преследователя — «Локомотив» — уральцы опережают на 6 пунктов.

Последние матчи: Предыдущую игровую неделю «Металлург» Мг начал с выезда в Беларусь, где не оставил шансов минскому «Динамо» (3:0).

В пятницу, 6-го марта, команда Андрея Разина вернулась на домашнюю площадку, где уступила «Автомобилисту» (1:3). В следующей встрече при своих зрителях «Магнитка» обыграла «Трактор» (3:2, бул.).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг близится к завоеванию Кубка Континента и входит в плей-офф в числе главных фаворитов. По ходу нынешней регулярки команда Андрея Разина выглядела исключительно.

На текущий момент «Магнитка» с уверенным отрывом лидирует в чемпионате по набранным очкам (+6) и является лучшей в лиге по результативности (241 гол). На этом фоне уральцы потерпели 6 поражений в 11 последних матчах.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 7 личных встречах из 9 последних команды забивали не менее 6 голов

«Салават Юлаев» забивал 3 гола и более в 3-х личных встречах из 4-х предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.37, ничья — в 4.29, победа «Металлурга» Мг — в 1.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: «Салават Юлаев» заканчивает регулярку на хорошем ходу. В текущих обстоятельствах команда Козлова готова замахнуться на победу над лидером лиги, который в последних встречах часто теряет структурное самообладание.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.87.

Прогноз: «Магнитка» в настоящий момент не является образцом надежной игры в обороне, поэтому «Салават Юлаев» в домашних стенах должен выходить на средние показатели результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «СЮ» больше 2.5 за 2.05.