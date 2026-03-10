Справится ли ЦСКА с аутсайдером?

Во вторник, 10 марта, московский ЦСКА примет «Сочи» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода

20' Перерыв. С преимуществом ЦСКА прошел первый период, но открыть счёт не получилось у обеих команд.

20' ЦСКА разыгрывает шайбу в большинстве в зоне атаки.

20' Удалось Хафизову вывести шайбу из зоны «Сочи» в меньшинстве.

19' Формат игры 5 на 3, в большинстве ЦСКА.

19' Удаление у «Сочи», на 2 минуты удален Даниил Сероух за толчок клюшкой.

19' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за подножку удален Кэмерон Ли.

18' Затяжная позиционная атака ЦСКА.

17' Бросок Виталия Абрамова в быстрой атаке ЦСКА, шайба зацепив защитника гостей Илью Хохлова улетела за пределы площадки.

16' Позиционная атака «Сочи», не без труда обороняются москвичи.

15' Наброс Саморукова от синей линии «Сочи» заблокировал нападающий гостей Данил Башкиров.

14' В полном составе играет «Сочи».

13' Бросок Бучельникова в створ ворот «Сочи», поймал шайбу вратарь гостей Хомченко, успев переместиться в рамке.

13' Расставились в зоне атаки хоккеисты ЦСКА в большинстве.

12' Удаление у «Сочи», на 2 минуты удален Павел Дедунов за подножку.

11' Внимательно в обороне действуют хоккеисты ЦСКА, не позволяя сочинцам выбираться на хорошие позиции для бросков.

10' Зацепившись за владение шайбой, игроки «Сочи» конструируют свою позиционную атаку.

09' Сероух бросил с центра зоны атаки «Сочи», вратарь ЦСКА Самонов отбил шайбу, а защитники не позволили гостям сыграть на добивании.

08' Саморуков бросил от синей линии зоны атаки ЦСКА, Павел Карнаухов совершил подставление на пятаке у ворот «Сочи», но вратарь гостей Хомченко с угрозой справился.

07' Инициатива у ЦСКА, «Сочи» от обороны играет.

06' Удаётся сочинцам свести атаку ЦСКА к борьбе у борта и там шайбу отжать.

05' Бросок Егора Петухова в створ ворот ЦСКА, зафиксировал шайбу вратарь хозяев Александр Самонов.

04' Прохор Полтапов с шайбой выезжал на пятак у ворот «Сочи», справился с угрозой вратарь гостей Павел Хомченко.

03' Позиционная атака ЦСКА.

02' Завязывается борьба за инициативу, поочередно команды владеют шайбой.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами ЦСКА.

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

19:20 Матч пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве, вмещающей 12 680 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Беляев Дмитрий из Москвы и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Самонов, Петухов; Саморуков, Эберт, Патрихаев, Охотюк, Рой, Нестеров, Холлоуэлл; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Калинин, Гарднер, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Майстренко, Бучельников, Чуркин.

Стартовый состав «Сочи»

«Сочи»: Хомченко, Самсонов; Волков, Ли, Мачулин, Малышев, Хохлов, Сушко; Венгрыжановский, Уткин, Дедунов, Кагарлицкий, Петухов, Попов, Биттен, Аврамов, Эллис, Гуськов, Башкиров, Хафизов, Сероух.

ЦСКА

В Западной конференции ЦСКА занимает 5-е место, армейцы в 63 матчах набрали 76 очков, одержав 34 победы и потерпев 29 поражений. ЦСКА в домашнем матче против «Трактора» добился минимальной победы. Единственную шайбу в составе армейцев забросил форвард Виталий Абрамов.

ЦСКА удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Авангарда» (0:2) и «Автомобилиста» (0:1). В составе ЦСКА потери отсутствуют.

«Сочи»

«Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции, в 62 матчах южане набрали 44 очка. «Леопарды» потерпели поражение в матче против нижегородского «Торпедо» (3:4).

В последних матчах «Сочи» одержал победы над «Авангардом» (3:1) и «Торпедо» (5:1), а также уступил «Локомотиву» (2:3) и минскому «Динамо» (2:3). В составе «Сочи» не сыграют Тимур Ахияров, Архип Неколенко.

Личные встречи

В нынешнем сезоне КХЛ, соперники успели провести 2 матча в регулярном первенстве. В сентябре «Сочи» дома победил 2:0, а 3-го февраля в Москве ЦСКА 3:1.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 41 матч. В 32 играх победил ЦСКА в основное время, в 4 «Сочи». В овертаймах единственная победа у ЦСКА . В серии буллитов у ЦСКА 3 победы, у «Сочи» 1.

