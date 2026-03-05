Сумеет ли СКА зацепиться за очки в Минске?

В четверг, 5 марта, минское «Динамо» примет питерский СКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Активное начало периода от «Динамо», вынуждены питерцы защищаться.

22' Плотный бросок Станислава Галиева с центра зоны атаки «Динамо», сумел среагировать вратарь гостей Иванов.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Динамо» Минск

20' Перерыв. С преимуществом СКА прошел первый период, в том числе за счёт 2-ух розыгрышей большинства, однако открыть счёт не получилось у обеих команд.

19' Сергей Кузнецов нанес бросок от борта в створ ворот СКА, спокойно щитком отбил шайбу вратарь гостей Иванов.

18' Удаётся «Динамо» игру от своих ворот отодвинуть, но до угроз воротам СКА дело не доходит.

17' Продолжает СКА атаковать после окончания игры в большинстве.

16' Команда «Динамо» играет в полном составе.

15' Выбросили шайбу из своей зоны хоккеисты «Динамо» в меньшинстве.

14' Гримальди броском с острого угла попал в маску вратарю «Динамо», от которой шайба в штангу ворот отскочила.

14' Каким-то чудом шайба не пересекла ленточку ворот «Динамо», вратарь хозяев Фукале спас минчан, клюшкой выбив шайбу в последний момент.

14' Удаление у «Динамо», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

13' Быстрая атака «Динамо», но шайбу у Пинчука чисто отобрали защитники гостей.

12' Позиционная атака «Динамо» была сведена к борьбе у борта хоккеистами СКА.

11' Поляков прорывался к воротам «Динамо», но защитник хозяев Мелош помешал ему нанести бросок.

10' Игра «без ворот» проходит в последние минуты и продолжается без остановок уже 4 минуты.

09' Раскатившись из своей зоны хоккеисты СКА приступили к позиционной атаке.

08' В среднем темпе развивается игра, поочередно соперники проводят атаки.

07' Позиционная атака СКА.

06' В полном составе играет «Динамо».

06' Хорошо в меньшинстве играет «Динамо», мало что получается у СКА в большинстве.

05' Получилось у минчан вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

04' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Егор Бориков.

04' Инициатива у «Динамо».

03' Нацелены на ворота СКА хоккеисты «Динамо» и при первой возможности атакуют ворота гостей.

02' Хоккеисты СКА взяв шайбу под контроль, затевают позиционную атаку.

01' Виталий Пинчук вывалился к воротам СКА и нанес бросок в створ, сумел среагировать вратарь гостей Сергей Иванов.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

19:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет в «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Смит, Брук, Лайл, Диц, Улле; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Воронин, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

Стартовый состав СКА Телеграм ХК СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Савико, Зеленов, Выдренков; Бландизи, Плотников, Уилсон, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Лутфуллин.

«Динамо» Минск

В 62 матчах белорусской команде удалось заработать 82 очка, с которыми она занимает 2-е место в Западной конференции, на 7 баллов отставая от «Локомотива». На прошлой неделе «Динамо» Минск установило победный результат на территории «Торпедо» (4:3). Следующие матчи минчане провели на площадке «Сочи», над которым дважды взяли верх (7:2, 3:2). В домашней встрече 3 марта команда Дмитрия Квартальнова без шансов отлетела против «Металлурга» Мг (0:3).

По ходу сезона «Динамо» Минск пришлось столкнуться с внутренними вызовами, что в моменте отразилось на возможности закрепиться на вершине родной конференции. Тем не менее команда Дмитрия Квартальнова остается главным преследователем «Локомотива» и проводит исключительный сезон, на текущем этапе которого обладает второй по объему результативностью, уступая только «Магнитке». Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Райан Спунер.

СКА

После 61 игры СКА находится на 7-м месте в таблице Западной конференции с 71 очком на балансе. От позиций в топ-5 петербуржцы отстают на 3 пункта. В начале прошлой недели СКА в домашних стенах разобрался с «Адмиралом» (4:2), а двумя днями позже потерпел крупное поражение от «Динамо» Москва (1:4). В другой топ-встрече при своих трибунах команда Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» (2:5), тогда как новую неделю начала с уверенной победы над «Барысом» (7:0).

На дистанции СКА без вопросов разбирается с соперниками низшего турнирного посева, но в контексте будущих плей-офф матчей куда больший вес имеет способность поддерживать стабильность против топов. С этим у команды Игоря Ларионова имеются проблемы, на что ранее армейцам в их же стенах указали «Динамо» и «Локомотив». В 6 предыдущих матчах СКА разделил поровну победные и неудачные результаты. Все были зафиксированы в «Ледовом». Не помогут команде в отчетной встрече: Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести между собой 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. В 3 играх победил СКА (3:2 ОТ, 1:4 и 3:4 Б), в 1 матче «Динамо» (3:4). СКА забросил по 4 шайбы в 2 последних встречах в столице Беларуси.

