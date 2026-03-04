В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать СКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — СКА с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 62 матчах белорусской команде удалось заработать 82 очка, с которыми она занимает 2-е место в Западной конференции, на 7 баллов отставая от «Локомотива».

Последние матчи: На прошлой неделе «Динамо» Минск установило победный результат на территории «Торпедо» (4:3).

Следующие матчи минчане провели на площадке «Сочи», над которым дважды взяли верх (7:2, 3:2). В домашней встрече 3 марта команда Дмитрия Квартальнова без шансов отлетела против «Металлурга» Мг (0:3).

Не сыграют: Райан Спунер.

Состояние команды: По ходу сезона «Динамо» Минск пришлось столкнуться с внутренними вызовами, что в моменте отразилось на возможности закрепиться на вершине родной конференции.

Тем не менее команда Дмитрия Квартальнова остается главным преследователем «Локомотива» и проводит исключительный сезон, на текущем этапе которого обладает второй по объему результативностью, уступая только «Магнитке».

СКА

Турнирное положение: После 61 игры СКА находится на 7-м месте в таблице Западной конференции с 71 очком на балансе. От позиций в топ-5 петербуржцы отстают на 3 пункта.

Последние матчи: В начале прошлой недели СКА в домашних стенах разобрался с «Адмиралом» (4:2), а двумя днями позже потерпел крупное поражение от «Динамо» Москва (1:4).

В другой топ-встрече при своих трибунах команда Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» (2:5), тогда как новую неделю начала с уверенной победы над «Барысом» (7:0).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: На дистанции СКА без вопросов разбирается с соперниками низшего турнирного посева, но в контексте будущих плей-офф матчей куда больший вес имеет способность поддерживать стабильность против топов.

С этим у команды Игоря Ларионова имеются проблемы, на что ранее армейцам в их же стенах указали «Динамо» и «Локомотив». В 6 предыдущих матчах СКА разделил поровну победные и неудачные результаты. Все были зафиксированы в «Ледовом».

Статистика для ставок

СКА победил в 4 матчах из 5 последних на льду «Динамо» Минск

СКА забросил по 4 шайбы в 2 последних встречах в столице Беларуси

СКА не проигрывает в гостях на протяжении 4 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.79, ничья — в 4.49, победа СКА — в 4.03.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Минчане значительно прибавили в последних матчах, включая те, что проходят при собственных трибунах, где команда испытывает минимум давления со стороны гостей и играет в комфортный темповой хоккей, как правило, с высокой результативностью.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 1.90.

Прогноз: СКА в непростых условиях гостевого льда придется продемонстрировать лучшее атакующее исполнение, поскольку белорусы в домашних стенах постараются забрать контроль и организовать несколько верных голевых возможностей.

Ставка: Тотал каждой команды больше 1.5 за 1.70.