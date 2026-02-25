Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:5 Б).

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса»
«Начали играть не в тот хоккей, который надо.  Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве.  Надо было по-другому их благодарить за это.  Наверное, потеряли концентрацию.  Это часто бывает при таком счёте.  На буллитах пытался что-то придумать, но вратарь молодец, прочитал.  Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве.  Надо было по-другому их благодарить за это.

Всё дальше зависит уже от нас, какие уроки извлечём.  Думаю, каждая команда хочет побороться за место повыше в таблице.  От игры к игре идём, готовимся», — передает слова Яшкина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 81-м очком в активе.  В следующем поединке казанцы сыграют против «Автомобилиста» 27-го февраля.