Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:5 Б).

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Начали играть не в тот хоккей, который надо. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это. Наверное, потеряли концентрацию. Это часто бывает при таком счёте. На буллитах пытался что-то придумать, но вратарь молодец, прочитал. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это.

Всё дальше зависит уже от нас, какие уроки извлечём. Думаю, каждая команда хочет побороться за место повыше в таблице. От игры к игре идём, готовимся», — передает слова Яшкина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 81-м очком в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Автомобилиста» 27-го февраля.