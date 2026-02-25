«Ак Барс» на своем льду уступил «Ладе» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:5 Б.

Тайлер Граовац
Тайлер Граовац globallookpress.com

В составе хозяев шайбы забросили Никита Лямкин (1'), Дмитрий Кателевский (6'), Митч Миллер (12') и Григорий Денисенко (51').

За гостей голами отметились Никита Михайлов (26'), Тайлер Граовац (40'), Артем Тянулин (40') и Райли Савчук (41').

В овертайме команды не смогли отличиться, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты гостевой команды благодаря голу Дмитрия Кугрышева.

«Ак Барс» набрал 81 балл и занимает третье место в Восточной конференции, «Лада» с 43 очками находится на десятой строчке Запада.