Салават Юлаев

Матч в Уфе — столкновение трендов. С одной стороны, «Салават» с серией побед и акцентом на оборону, с другой — «Металлург» с лучшей атакой чемпионата и 214 заброшенными шайбами. Хозяева попытаются замедлить темп через плотную среднюю зону и надёжную игру в защите, гости — ускорить встречу за счёт ширины атаки и глубины состава. Многое определит стартовый отрезок: если уфимцы сумеют навязать жёсткий ритм и не уступить территорию, игра может уйти в позиционное русло. В противном случае высокий темп гостей наверняка вскроет оборону и тогда бороться за очки будет очень сложно

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

12' Петунин не смог подставить клюшку на пятаке хозяев — упущен момент.

12' Давненько хозяева не беспокоили Набокова.

11' Фёдоров набрасывал на пятак, но Вязовой отбил шайбу, а защитники подстраховали вратаря.

10' Бросал от левого борта практически от синей линии Коротков, но Вязовой надёжен, зафиксировал шайбу.

09' 6-3 по броскам в пользу «Салавата».

09' В полном составе хозяева.

08' Вовченко бросил в створ со средней дистанции, но Вязовой отвёл угрозу.

07' Панин заблокировал бросок Силантьева.

07' Первое удаление в матче у уфимцев: Никита Зоркин отправляется отдыхать на две минуты за задержку соперника.

06' Отвечают гости броском Паливко, но в партнёра попал Данила.

05' Барак после после выигранного вбрасывания здорово бросал, но снова Набоков выручил.

05' Евгений Кузнецов из правого круга вбрасывания стрельнул под перекладину, но Набоков справился!

04' Жаровский сразу после вбрасывания бросил, но немного не попал в створ.

04' Панин бросал от синей линии, Набоков отбил, на отскоке добавить пытались Броссо и Стюарт — вратарь магнитогорцев с трудом, но справился!

03' Хабаров больше набросил на ворота, чем бросил!

02' В хорошем темпе начали команды, но пока без бросков по воротам.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Главные судьи: Гамалей Евгений, Сергеев Александр В. Линейные судьи: Сивов Дмитрий, Чернышёв Александр.

16:45 Основный вратари: Семён Вязовой и Илья Набоков.

16:35 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8522 зрителей.

Стартовые составы команд

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Никита Зоркин, Григорий Панин, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Девин Броссо, Евгений Кулик, Ярослав Цулыгин, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Егор Сучков, Дин Стюарт, Владимир Бутузов, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Александр Комаров, Ильдан Газимов, Максим Кузнецов, Владислав Ефремов, Артём Горшков, Илья Коновалов.

Металлург: Илья Набоков, Робин Пресс, Алексей Маклюков, Дмитрий Силантьев, Роман Канцеров, Владимир Ткачёв, Валерий Орехов, Егор Яковлев, Сергей Толчинский, Дерек Барак, Даниил Вовченко, Артём Минулин, Макар Хабаров, Александр Петунин, Руслан Исхаков, Никита Михайлис, Данила Паливко, Игорь Нечаев, Михаил Фёдоров, Андрей Козлов, Никита Коротков, Александр Смолин.

Салават Юлаев

Уфимцы встречают лидера конференции на фоне лучшего отрезка в сезоне. Пять побед подряд — это не просто серия, а показатель структурных изменений в игре. В четырёх из этих пяти матчей команда пропускала максимум одну шайбу, что резко контрастирует с общей разницей 137–134 после 53 игр. В турнирной таблице Востока «Салават» идёт шестым с 58 очками, но плотность борьбы не оставляет пространства для осечек. В Уфе команда заметно агрессивнее и дисциплинированнее: очки набраны в восьми из девяти последних домашних встреч, семь из них завершились победами. Ключевой фундамент — вратарская надёжность и спецбригады. Семён Вязовой отражает 93,1% бросков — один из лучших показателей лиги, а нейтрализация большинства соперника достигает 86,2% (третий результат чемпионата). При этом под высоким прессингом структура может давать сбои, что показали крупные поражения 2:6 и 2:5 — в таких матчах проблемы с первой передачей приводят к лавинообразным провалам.

Металлург

Магнитогорцы подходят к игре как безоговорочный ориентир сезона. 86 очков после 52 матчей, разница шайб 214–135 — это не просто лидерство, а системное доминирование. За последние 14 встреч команда одержала 13 побед, а текущая серия составляет пять игр подряд. Атака работает с конвейерной стабильностью: минимум три шайбы заброшены в девяти из десяти последних матчей и в шести из семи выездов. В гостях «Металлург» набрал 40 очков — лучший показатель конференции. При этом результат не замыкается на одной тройке: даже в отсутствии части лидеров команда обыграла «Автомобилист» 4:1, а молодые игроки добавили глубины. Роман Канцеров с 29 голами входит в число главных снайперов регулярки и остаётся ключевым завершителем.

Личные встречи

В пяти последних очных матчах соперники забросили 43 шайбы — средний показатель 8,6 за игру. В этом сезоне команды уже обменялись результативными победами 6:4 в Магнитогорске и 6:4 в Уфе, а также матчем 3:2 в овертайме в пользу «Салавата». В шести последних встречах — равенство по победам 3–3, что подчёркивает баланс при высокой результативности.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.91.