прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 53 матчах «Салават Юлаев» заработал 58 очков, с которыми расположен на 6-й позиции Восточной конференции, на 1 зачетный балл отставая от «Нефтехимика».

Последние матчи: В одном из двух последних январских матчей «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Ак Барсом» (4:3, от).

За выездным «Зеленым дерби» последовал уверенный результат в домашней игре против «Торпедо» (3:1). Накануне команда Виктора Козлова в родных стенах взяла верх над «Нефтехимиком» (2:1).

Не сыграют: В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Салават Юлаев» уверенно закрепился в кубковой зоне и испытывает подъем, за счет которого способен вытеснить «Нефтехимик» с пятой строчки Востока.

Ни в одном матче из последних пяти команда Виктора Козлова не потеряла очки. Между тем на домашнем льду уфимцы набрали 15 зачетных баллов в девяти предыдущих встречах.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: С 86 очками после 52 матчей, «Металлург» Мг находится на 1-й позиции в Восточной конференции, на 8 баллов опережая «Авангард».

Последние матчи: Несколькими неделями ранее «Металлург» Мг установил победный результат в дерби с «Трактором» (3:2).

Очередные 2 очка команда Андрея Разина забрала в домашней игре против «Динамо» Минск (5:4). Победы «Магнитка» одержала во встречах с «Ладой» (3:2) и «Автомобилистом» (4:1).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Металлург» Мг проводит исключительную регулярку. Команда первой обеспечила выход в плей-офф, ее результативность перевалила за 200 голов (214 на момент написания), а темп турнирных приобретений делает ее фаворитом в борьбе за Кубок Континента.

В пяти предыдущих встречах коллектив Андрея Разина не проиграл ни разу. Более того, на отрезке в четырнадцать матчей южноуральцы допустили только одно поражение.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 5 побед в 6 последних домашних матчах

«Металлург» Мг не проигрывает в гостях на протяжении 4 последних матчей

В 6 личных встречах из 8 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.44, ничья — в 4.41, победа «Металлурга» Мг — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: Матч против безудержной «Магнитки» — тот еще вызов для теперешнего «Салавата». Но команда Виктора Козлова находится в исключительной форме и в домашних стенах будет нацелена на столь значимые турнирные приобретения.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.91.

Прогноз: Новичок «СЮ» Евгений Кузнецов наверняка получит дополнительную мотивацию в игре против бывшей команды, тогда как сама встреча вполне способна раскрыться и обеспечить высокую результативную событийность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.