Стартовый матч олимпийского турнира обнажит пропасть между статусом действующего чемпиона и командой, пытающейся удержаться в новой иерархии. Финляндия владеет тотальным преимуществом в классе, глубине состава и турнирном опыте. Словакия сделает ставку на плотную оборону, контратаки и индивидуальное мастерство Слафковски. Вопрос не в том, будет ли доминировать Суоми, а в том, как долго словацкая защита сможет сдерживать массированный натиск

20' Первый период окончен! Больше владеет шайбой финская сборная, но преобразовать пока своё преимущество в заброшенные шайбы не получается!! Словаки же, при отличной игре в обороне, поймали соперника на ошибке и лидер сборной Слафковски открыл счёт голам на Олимпиаде.

20' Маринчин набрасывал на финский пятак, но никто не смог клюшку подставить.

20' Минута до конца периода.

18' Рантанен протащил шайбу и опасно бросил, но выше створа получилось.

17' Гранлунд выдал отличную передачу на пятак, но партнёр по команде не смог переиграть Главая.

17' Какко опасно подставлял клюшку на пятаке, но Главай парировал.

17' Лунделля вывели на бросок, но ему помешали прицельно стрельнуть.

16' В полном составе сборная Словакии.

16' Ахо на пятаке не попал по шайбе, а мог завершать.

15' Здорово обороняются словаки, больше минуты выстояли.

14' Первое удаление у словаков: Томаш Татар за подножку наказан.

14' Томаш Татар опасно бросал из левого круга вбрасывания, Сарос отбил шайбу, но как то нервно опять.

13' Линдел от синей линии бросал, но парировал Главай.

12' Много силовых от словаков, при любой возможности прессингуют соперников.

11' Толванен выкатился из-за ворот сборной Словакии и поднявшись в правый круг вбрасывания бросил по воротам, но Главай парировал.

11' Хинтс от правого борта бросил, но по позиции словацкого вратаря.

10' Ахо и Лехконен разыграли отличную двоечку, но завершить комбинацию голом не смогли.

09' После броска Какко шайба попала в ближнюю штангу!

08' Гоооооол!!! 1:0. Юрай Слафковски у правого борта подхватил шайбу после ошибки Лехтонена, обыграл несколько соперников, а затем и вратаря.

07' Ахо от правого борта выполнил передачу на дальний пятачок, откуда Лехконен бросил в створ, но Главай надёжен и зафиксировал шайбу.

07' От вершины левого круга вбрасывания бросал Миккола, но Главай зафиксировал шайбу.

06' Ружичка за финскими воротами попал под жёсткий силовой.

05' Какко бросил низом, но Главай щитком парировал шайбу!

05' От Сароса не очень удачно отскочила шайба, на пятаке первым был Келемен, добавил, но но пробить финского кипера не смог.

04' Какко неплохо бросал!! Но без результата.

04' Финская сборная пока не угрожала воротам соваков.

03' Такач слева выдавал передачу под бросок партнёру, но её перехватили финны, надо было атаковать самому.

02' Присматриваются друг к другу соперники, не форсируя событий!

02' Вступил в игру финский вратарь Сарос после отскока шайбы от Келемена.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли финны.

До матча

18:40 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:38 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:30 Основные вратари: Самуэль Главай и Юусе Сарос.

18:25 Главный судья: Эрик Фурлатт (Тройс-Ривьерс, Канада).

18:15 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Словакия: Самуэль Главай, Станислав Шкорванек, Шимон Немец, Петер Черешняк, Мартин Гернат, Эрик Чернак, Мартин Фехервари, Михал Иван, Мартин Маринчин, Милош Келемен, Мартин Поспишил, Павол Регенда, Юрай Слафковски, Адам Ружичка, Томаш Татар, Самуэль Такач, Матуш Сукель, Оливер Окульяр, Адам Лишка, Далибор Дворски, Либор Гудачек.

Финляндия: Кевин Ланкинен, Юусе Сарос, Расмус Ристолайнен, Нико Миккола, Хенри Йокихарью, Олли Мяяття, Микко Лехтонен, Миро Хейсканен, Эса Линделль, Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо, Арттури Лехконен, Каапо Какко, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен, Йоэль Армиа, Эрик Хаула, Ээли Толванен, Микаэль Гранлунд, Роопе Хинц, Микко Рантанен.

Словакия

Сборная Словакии вступает в олимпийский турнир с грузом исторического достижения четырёхлетней давности и осознанием кардинально изменившихся реалий. Бронзовые медали Пекина-2022 остаются величайшим успехом в истории страны, но нынешний состав, укомплектованный лишь семью представителями НХЛ, выглядит скромно на фоне вернувшихся за океан суперзвёзд. Главная надежда словаков — 21-летний Юрай Слафковски, повторивший в Пекине подвиг, который невозможно забыть: семь голов в семи матчах в возрасте 17 лет. Ныне лидер «Монреаля» снова поведёт команду за собой, однако вратарская линия с молодыми Адамом Гаяном и Самуэлем Главаем вызывает тревогу. Оборона во главе с Эриком Чернаком и Шимоном Немцем способна давать бой, но атакующей глубины для игры с грандами попросту недостаточно.

Финляндия

Сборная Финляндии приехала в Милан защищать титул, добытый в Пекине впервые в истории страны. Команда Антти Пеннанена практически полностью составлена из игроков НХЛ — исключение составляет лишь защитник Микко Лехтонен. Оборонительная линия выглядит элитной: пара Миро Хейсканен — Эса Линделль из «Далласа» способна диктовать игру на любой площадке мира. Потеря Александра Баркова из-за травмы колена болезненна, но не критична при наличии Микко Рантанена, набирающего более очка за матч в текущем сезоне, Себастьяна Ахо и опытнейшего Микаэля Гранлунда. Финны традиционно сильны дисциплиной и системностью, а их вратарская линия даже без травмированного Пекки Луукконена сохраняет надёжность в лице Йоонаса Корписало.

Личные встречи

Финляндия превратила противостояние со Словакией в одностороннюю историю, выиграв семь последних официальных матчей подряд. В трёх случаях финны оставляли свои ворота в неприкосновенности, включая полуфинал Олимпиады-2022 (2:0). На чемпионате мира 2025 года соперники встречались в последний раз, и снова победа осталась за Суоми — 2:1. Лишь два хоккеиста из того состава — Лехтонен и Матинпало — дожили до Милана, что лишь подчёркивает смену поколений при сохранении победной традиции.

