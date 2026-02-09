прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 1.87

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Словакия встретится с Финляндией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 11 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск).

Словакия

Турнирное положение: В рамках последней Олимпиады словаки набрали 3 очка на групповом этапе, но сумели добраться до матча за бронзу, в котором прикончили Швецию (4:0).

Последние матчи: Последние матчи Словакия провела в 2025 году в рамках Кубка европейских наций, где были одержаны четыре победы в пяти встречах.

В частности, словаки переехали Австрию (6:2), дважды справились с Латвией (4:1, 3:2, от), уступили Германии (0:3) и разбили Норвегию (7:4).

Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Марека Гравика.

Состояние команды: Словакия приехала в Милан в статусе бронзового призера Олимпиады в Пекине. Однако замахнуться еще на одну сенсацию сборной едва ли позволят более мощные конкуренты.

Прогнозы и ставки на хоккей

В составе команды Владимира Орсага представлена неплохая молодежь, включая проспектов уровня НХЛ, однако общий потенциал словаков выглядит более скромно, если сравнивать с теоретическими возможностями прямых конкурентов.

Финляндия

Турнирное положение: На Олимпиаде в Пекине финны набрали 8 очков и возглавили группу C, после чего в плей-офф одержали три победы, включая матч против России за золото (2:1).

Последние матчи: В декабре прошлого года Финляндия провела три матча в рамках Евротура — швейцарский его этап.

На этой дистанции коллектив Антти Пеннанена потерпел поражения от Чехии (1:3) и Швеции (2:4), но добился победы над Швейцарией (4:3, от).

Не сыграют: У Финляндии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Олимпиада-2022 оказалась для Финляндии знаковой. Команда завоевала золото, но с того момента сильно изменилась. Перестройка затронула в том числе и тренерский цех.

На текущий турнир штаб Антти Пеннанена привез мощный состав, ключевым преимуществом которого может стать высокое взаимопонимание на уровне НХЛ. В условиях непродолжительности соревнования хорошая химия способна обеспечить разницу.

Статистика для ставок

Финляндия не проигрывала Словакии в официальных матчах с 2004 года

Финляндия победила Словакию на двух последних Олимпиадах с общей разницей 8:2

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Словакии оценивается букмекерами в 6.40, ничья — в 5.60, а победа Финляндии — в 1.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Финляндия — безусловный фаворит, если говорить об именах и тактических навыках. Однако Словакия не из тех команд, которые безвольно отдадут результат.

1.87 Словакия победит с форой +2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Словакия — Финляндия принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Словакия победит с форой +2 за 1.87.

Прогноз: На начальном этапе олимпийских соревнований Словакия намерена претендовать на топ-2 в своей группе, поэтому во встрече с Финляндией команда попытается реализовать как можно больше возможностей у чужих ворот.

1.70 Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Словакия — Финляндия принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Индивидуальный тотал Словакии больше 1.5 за 1.70.