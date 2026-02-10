Во вторник, 10 февраля, магнитогорский «Металлург» примет екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

27' Плотный бросок Хабарова от синей линии «Авто», шайба в партнера стоявшего у ворот угодила.

26' Александр Петунин бросал с близкого расстояния по воротам «Авто» в быстрой атаке «Магнитки», спас гостей вратарь Аликин.

25' Горбунов с пятака у ворот «Металлурга» пытался переправить шайбу в сетку, но вратарь хозяев Смолин справился с угрозой.

25' Денежкин ворвавшись в зону «Металлурга» нанес бросок, но промахнулся мимо створа.

24' Продолжаются атаки «Металлурга», мало что получается пока у «Авто».

23' Егор Коробкин нанес бросок в касание в быстрой атаке «Металлурга», успел щитком отразить шайбу вратарь гостей Аликин.

22' Гоол! 2:0. Красивую комбинацию разыграли хоккеисты «Металлурга», Руслан Исхаков отыгрался с Петуниным и с близкого расстояния переиграл вратаря гостей Аликина.

22' Позиционная атака «Металлурга», организованно екатеринбуржцы обороняются.

21' Андрей Козлов нанес бросок с центра зоны атаки «Металлурга», ловушкой поймал шайбу вратарь гостей Аликин.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Автомобилист»

20' Перерыв. Больше атаковал «Металлург» в первом периоде, заслуженно ведя в счете к перерыву. У «Авто» 3 удаления случилось, что существенно повлияло на игру екатеринбуржцев.

19' «Металлург» владеет шайбой в своей зоне, сбивая темп игры.

18' Гоол! 1:0. Никита Коротков нанёс бросок с края зоны атаки «Металлурга», шайба по пути зацепила клюшку защитника «Авто» Щучинова и залетела в девятку ворот Аликина.

17' Позиционная атака «Авто» не привела к броску по воротам «Магнитки».

16' Артём Минулин нанес бросок по воротам «Авто» с входа в зону атаки «Металлурга», отбил шайбу вратарь гостей Аликин.

16' В полном составе играет «Авто».

15' Бросок Джонсона в касание в створ ворот «Авто», блином отразил шайбу вратарь Аликин.

14' Разыгрывают магнитогорцы шайбу в большинстве в зоне атаки.

14' Удаление у «Авто», на 2 минуты за удар клюшкой удален Джесси Блэкер.

13' Бросок Брукса Мэйсека в створ ворот «Металлурга», отразил шайбу вратарь хозяев Александр Смолин.

12' Чуть снизился темп игры, атаку «Авто» свели к борьбе у бортов защитники «Магнитки».

11' Коробкин наносил бросок в створ ворот «Авто» с близкого расстояния после передачи от Короткова, спас гостей вратарь Аликин.

11' Позиционная атака «Авто», пока дело до угроз воротам не дошло.

10' Быстрая атака прошла у «Авто», но Горбунову не позволил нанести бросок защитник хозяев Макар Хабаров ценой травмы, в штангу врезался магнитогорец спиной.

10' Команда «Автомобилист» играет в полном составе.

09' Исхаков нанес бросок из круга вбрасывания «Авто», зафиксировал шайбу вратарь гостей Аликин.

09' Бросок Федорова с центра зоны атаки «Металлурга», шайба выше перекладины полетела.

08' Удаление у «Автомобилиста», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Роман Горбунов.

07' Бросок Толчинского с острого угла в створ ворот «Авто», отбил шайбу вратарь Аликин.

06' Включается «Металлург» в прессинг после потери шайбы.

05' Данила Паливко хлестким бросок с дальней дистанции попал в штангу ворот «Автомобилиста».

05' Исхаков с пятака у ворот «Авто» угрожал, выручил гостей вратарь Аликин.

05' В полном составе играет «Автомобилист».

04' Бросок Орехова от синей линии «Авто», зафиксировал шайбу вратарь гостей Евгений Аликин.

04' Удаётся «Автомобилисту» в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

03' Расставились магнитогорцы в большинстве в зоне атаки.

03' Удаление у «Автомобилиста», на 2 минуты за подножку удален Александр Шаров.

02' Позиционная атака «Металлурга», внимательно обороняется «Авто».

01' Александр Шаров сотряс штангу ворот «Металлурга».

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Автомобилиста».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Красотин Николай и Никита Шалагин.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Смолин, Маклюков — Пресс, Федоров — Нечаев — Козлов; Паливко — Орехов, Вовченко — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Жуков, Коротков — Джонсон — Коробкин; Галенюк.

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Аликин, Щучинов — Блэкер, Спронг — Шаров — Мэйсек; Трямкин — Ишимников, Горбунов — Бывальцев — Черников; Бусыгин — Осипов, Кизимов — Денежкин — Голышев; Воробьев — Зборовский, Шашков — Романцев — Тарасов.

«Металлург»

«Металлург» Мг остается уверенным лидером Востока, который в 51 игре набрал 84 очка. От 2-го «Авангарда» магнитогорцы дистанцировались на 8 зачетных баллов. В конце январского цикла чемпионата «Металлург» Мг на домашнем льду выдал серию побед. Поочередно уральцы прибили «Амур» (4:2), «Трактор» (3:2) и «Динамо» Минск (5:4). Последнюю встречу команда Андрея Разина завершила победой на территории «Лады» (3:2).

«Металлург» Мг в этом сезоне является образцом стабильности и ярко выраженной атакующей игры, за счет которой нередко удается скрывать другие шероховатости. Обеспечив первой путевку в плей-офф, команда Андрея Разина является единоличным фаворитом в борьбе за Кубок Континента, не испытывая никакого давления с точки зрения конкуренции. У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

«Автомобилист»

«Автомобилист» провел 52 матча, заработав 64 очка. В таблице Востока екатеринбуржцы находятся на 4-м месте, на 5 пунктов опережая «Нефтехимик». Ряд предыдущих матчей «Автомобилист» провел на гостевом льду. Так, на Дальнем Востоке уральцы сгорели «Амуру» (2:5), но прибили «Адмирал» (4:1). Последней на текущее время контрольной точкой оказался Омск, где команда Николая Заварухина одержала победу над «Авангардом» (3:2, от).

«Автомобилист» проводит классический для последних лет сезон: команда располагается вблизи лидеров Востока, но проходит дистанцию неровно. На текущее время екатеринбуржцам принадлежат второй по надежности показатель пропущенных шайб в конференции. Вместе с тем на девять последних матчей «Авто» приходится семь побед. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Дмитрий Юдин.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 2 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Оба раза в Екатеринбурге победил «Металлург»: в ноябре 4:5, а 3-го декабря 5:6.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 83 матча. В 43 играх победил «Металлург» в основное время, в 24 «Автомобилист». В овертаймах победа чаще оставалась за магнитогорцами: 6 побед «Металлурга» и 2 у «Автомобилиста». В серии буллитов у «Металлурга» 6 побед, у «Авто» 2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00