прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: «Металлург» Мг остается уверенным лидером Востока, который в 51 игре набрал 84 очка. От 2-го «Авангарда» магнитогорцы дистанцировались на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: В конце январского цикла чемпионата «Металлург» Мг на домашнем льду выдал серию побед.

Поочередно уральцы прибили «Амур» (4:2), «Трактор» (3:2) и «Динамо» Минск (5:4). Последнюю встречу команда Андрея Разина завершила победой на территории «Лады» (3:2).

Не сыграют: У «Металлурга» Мг нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Металлург» Мг в этом сезоне является образцом стабильности и ярко выраженной атакующей игры, за счет которой нередко удается скрывать другие шероховатости.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Обеспечив первой путевку в плей-офф, команда Андрея Разина является единоличным фаворитом в борьбе за Кубок Континента, не испытывая никакого давления с точки зрения конкуренции.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» провел 52 матча, заработав 64 очка. В таблице Востока екатеринбуржцы находятся на 4-м месте, на 5 пунктов опережая «Нефтехимик».

Последние матчи: Ряд предыдущих матчей «Автомобилист» провел на гостевом льду. Так, на Дальнем Востоке уральцы сгорели «Амуру» (2:5), но прибили «Адмирал» (4:1).

Последней на текущее время контрольной точкой оказался Омск, где команда Николая Заварухина одержала победу над «Авангардом» (3:2, от).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» проводит классический для последних лет сезон: команда располагается вблизи лидеров Востока, но проходит дистанцию неровно.

На текущее время екатеринбуржцам принадлежат второй по надежности показатель пропущенных шайб в конференции. Вместе с тем на девять последних матчей «Авто» приходится семь побед.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Металлург» Мг обыграл «Автомобилист» в 4 последних матчах на своем льду

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 8.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.50, победа «Автомобилиста» — в 4.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Магнитогорцы сохраняют свежеть формы и эффективность тактических идей, за счет которых добиваются уверенных результатов, подкрепленных превосходной реализацией.

2.00 Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Металлург Мг — Автомобилист принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 2.00.

Прогноз: На финальном этапе регулярки «Металлург» не испытывает недостатка мотивации, поэтому на домашнем льду команда, находясь в исключительной форме, будет нацелена на победу в принципиальной игре.

1.74 «Металлург» Мг победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Металлург Мг — Автомобилист принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: «Металлург» Мг победит за 1.74.