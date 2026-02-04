Сумеет ли набрать очки «Спартак» в матче против лидера Запада?

В среду, 4 февраля, ярославский «Локомотив» примет московский «Спартак» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. В атаку играют обе команды, удалось обменяться заброшенными шайбами соперникам по ходу первого периода.

19' Откатился «Локомотив» в свою зону, сконцентрировавшись на обороне.

18' Чуть снизился темп, «Спартак» неспешно развивает позиционную атаку.

17' Бросок Береглазова, стоя на коленях бросал защитник «Локомотива», не без труда справился с угрозой вратарь «Спартака» Георгиев.

16' «Локомотив» тщательно готовит угрозу воротам «Спартака», раскатываясь из своей зоны.

15' Коростелёв не попал по шайбе с близкого расстояния от ворот «Локомотива».

15' Позиционная атака «Спартака».

14' Бросок Мисюля от синей линии «Спартака», шайба угодив в одного из защитников готсей до ворот не долетела.

13' Воодушевившись заброшенной шайбой, «Локомотив» продолжает атаковать.

12' Гоол! 1:1. Максим Шалунов поразил открытый угол ворот «Спартака», после зрячей обостряющей передачи от Сурина с пятака у ворот гостей.

12' Гоол! 0:1. Даниил Орлов сумел обработать передачу в воздухе от Коростелева, и ворвавшись в зону «Локо» прошил вратаря хозяев Исаева.

11' Внимательно в обороне играют обе команды, трудно создавать моменты нападающим.

10' В полном составе играет «Спартак».

09' Удается «Спартаку» в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

08' Удаление у «Спартака», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Дмитрий Вишневский.

08' В высоком темпе развивается игра, команды поочередно атакуют.

07' Рафиков набросил на ворота «Спартака» от синей линии, Берёзкин закрывал обзор вратарю гостей Георгиеву, шайба в штангу попала.

06' Пробрасывается «Локо», хорошо получается у спартаковцев цепляться за шайбу в зоне атаки.

05' Серия силовых приёмов провели хоккеисты «Спартака» и «Локо», игра достаточно жесткая.

04' Позиционная атака «Спартака», внимательно в обороне действуют ярославцы.

03' Сурин угрожал воротам «Спартака» броском с близкого расстояния, но промахнулся мимо створа.

03' Пивчулин ворвавшись в зону атаки «Спартака» бросил из круга вбрасывания, щитком отбил шайбу вратарь хозяев Даниил Исаев.

02' Хорошо разыгрывали спартаковцы шайбу, но бросок Вишневского от синей линии «Локомотива» не получился.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Спартака».

До матча

18:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителей.

18:40 Главными судьями матча будут Дмитрий Беляев и Антон Гофман, оба из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Магомедсултанов, Ульев, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Волков.

Стартовый состав «Спартака» Телеграм ХК «Спартак»

«Спартак»: Георгиев, Загидулин, Кин, Князев, Вишневский, Орлов, Бычков, Миронов; Рябов, Мальцев, Пивчулин, Морозов, Локхарт, Ружичка, Порядин, Коростелёв, Соловьёв, Мансуров, Гутик, Биро, Рубцов.

«Локомотив»

В таблице Западной конференции «Локомотив» находится на 1-м месте с 73 очками после 53 матчей. На 3 турнирных пункта ярославцы опережают «Северсталь». В рамках предыдущей игровой недели «Локомотив» на выезде одержал победу над СКА (3:1). Вернувшись на домашний лед, ярославцы поочередно проехались по аутсайдерам конференции. В частности, команда Боба Хартли расправилась с «Ладой» (3:1) и «Сочи» (3:0).

«Локомотив» проводит хороший отрезок, тогда как на фоне спада прямых конкурентов в борьбе за верхнюю строчку сумел укрепить лидерские позиции. В настоящее время команда Боба Хартли одержала пять побед кряду. Четырежды в рамках данной серии ярославцы не пропускали больше одной шайбы. По надежности в защите «Локомотив» по-прежнему сохраняет лучший показатель в лиге, пропуская в среднем 2 гола за матч. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Степан Никулин.

«Спартак»

«Спартак» провел 51 матч, в котором заработал 62 очка. В таблице Запада столичный коллектив обосновался на 6-м месте, по дополнительным показателям отставая от 5-го ЦСКА. В одном из последних январских матчей «Спартак» при домашних трибунах не справился с «Локомотивом» (2:3, от). Следом на своей территории команда Алексея Жамнова переехала «Ладу» (6:2) и СКА (4:0). На площадке «Северстали» красно-белые накануне забрали еще один уверенный результат (5:1).

Благодаря локальному кризису прямых конкурентов и динамике последних результатов «Спартак» улучшил промежуточное положение на Западе, параллельно претендуя на попадание в топ-5. В шести предыдущих матчах команда Алексея Жамнова собрала 11 очков из 12 возможных, а в трех последних встречах москвичи вколачивали соперникам 4 шайбы и более. В составе «Спартака» кадровые потери отсутствуют.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Все 3 поединка закончились победами «Локомотива» (5:2, 3:6 и 2:3 ОТ).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 51 матч. В 27 играх победил «Локомотив» в основное время, в 15 «Спартак». В овертаймах победа чаще оказывалась за ярославцами: 3 победы «Локомотива» и 1 у «Спартака». В серии буллитов у «Локо» 3 победы, у «Спартака» 2.

