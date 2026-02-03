прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.03

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене-2000» 4 февраля. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Локомотив» находится на 1-м месте с 73 очками после 53 матчей. На 3 турнирных пункта ярославцы опережают «Северсталь».

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Локомотив» на выезде одержал победу над СКА (3:1).

Вернувшись на домашний лед, ярославцы поочередно проехались по аутсайдерам конференции. В частности, команда Боба Хартли расправилась с «Ладой» (3:1) и «Сочи» (3:0).

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: «Локомотив» проводит хороший отрезок, тогда как на фоне спада прямых конкурентов в борьбе за верхнюю строчку сумел укрепить лидерские позиции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время команда Боба Хартли одержала пять побед кряду. Четырежды в рамках данной серии ярославцы не пропускали больше одной шайбы. По надежности в защите «Локомотив» по-прежнему сохраняет лучший показатель в лиге, пропуская в среднем 2 гола за матч.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 51 матч, в котором заработал 62 очка. В таблице Запада столичный коллектив обосновался на 6-м месте, по дополнительным показателям отставая от 5-го ЦСКА.

Последние матчи: В одном из последних январских матчей «Спартак» при домашних трибунах не справился с «Локомотивом» (2:3, от).

Следом на своей территории команда Алексея Жамнова переехала «Ладу» (6:2) и СКА (4:0). На площадке «Северстали» красно-белые накануне забрали еще один уверенный результат (5:1).

Не сыграют: В составе «Спартака» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Благодаря локальному кризису прямых конкурентов и динамике последних результатов «Спартак» улучшил промежуточное положение на Западе, параллельно претендуя на попадание в топ-5.

В шести предыдущих матчах команда Алексея Жамнова собрала 11 очков из 12 возможных, а в трех последних встречах москвичи вколачивали соперникам 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

«Локомотив» не пропускал больше 1 гола в 5 домашних матчах из 6 последних

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.50, победа «Спартака» — в 3.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: «Локомотив» набрал отличную форму в последние недели, но «Спартак» со своей стороны сейчас также действует неплохо. В рамках тяжелейшего выезда к лидеру Запада мотивированная команда Алексея Жамнова попытается зацепиться за очки.

2.03 «Спартак» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Локомотив — Спартак позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.03.

Прогноз: Последние игры между этими командами, как правило, устанавливали высокий порог голевой эффективности. Учитывая статистическую способность и мотивационный подтекст, в предстоящей встрече весьма вероятен аналогичный сценарий борьбы.

1.99 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Локомотив — Спартак принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.