Нападающий «Сибири» Андрей Локтионов высказался о своем дебютном матче за новосибирскую команду против минского «Динамо» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Локтионов globallookpress.com

«Ничего сложного не было, мы с Серегой Широковым играли пару лет вместе. Было легко сегодня с ним! Вчера прилетел в 6 утра, провёл одну тренировку, дай бог наберу форму. Былые времена с Широковым не вспоминали, много времени прошло с тех лет. Опыт нам помогает играть вместе. Сергей говорил, что нам скорость помогала сегодня: мне — 35, ему — 39! В итоге наша тройка гол организовала, который стал победным.

В Новосибирске всегда было тяжело играть, когда приезжал с другими командами. Болельщики любят команду. Ребята здесь хорошо играют, шайбой дорожат, не отбрасываются, действуют в короткий пас. Я 10 дней пропустил, соскучился по хоккею», — цитирует Локтионова сайт КХЛ.

В январе 2026-го года форвард перешел из СКА в «Сибирь». В нынешнем сезоне Локтионов провел за питерцев 34 матча, забросил шайбу и сделал 6 голевых передач.