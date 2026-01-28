Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о выступлении СКА под руководством Игоря Ларионова в текущем сезоне КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«В этом году четыре именитых клуба находятся на местах с пятого по восьмое в Западной конференции КХЛ — "Динамо", ЦСКА, "Спартак" и СКА.

Как я понимаю, в СКА идет перестройка команды по ходу этого сезона. Есть определенные риски, но, с другой стороны, СКА находится в зоне плей-офф, и все самое важное начнется с первого раунда Кубка Гагарина. Я недавно разговаривал с Игорем, он уверен в том, что сумеет и дать шанс молодым ребятам, подготовить и настроить команду перед началом главной части сезона», — цитирует Фетисова «РИА Новости».

СКА с 53 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету пять поражений подряд в последних встречах.