Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (2:4).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

Напомним, что нижегородская команда вела в счете 2:1 к 59-й минуте встречи, но пропустила 3 шайбы за минуту до конца 3-го периода.

«Матч упущенных возможностей. Понятно, что при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать матч. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше.

Можно сказать, что "Сибирь" удивила в концовке? Они сделали стандартный розыгрыш. Подняли шайбу наверх и сверху бросили с трафиком. Заслужили гол для себя этот, и дальше вы все видели.

Не ожидали, что "Сибирь" пойдет дальше агрессивно? Это моменты. Мы постоянно об этом говорим. В игре все происходит очень быстро. Мы обязаны на все реагировать, но порой это очень сложно сделать. Конечно, ребята старались… Для нас это хороший опыт. Значит, это еще одни ситуации, в которых нам надо усилить игру.

Ключевые вбрасывания были проиграны? У них неплохо этот иностранец на точке играет по 19‑м номером. Он их и забрал», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» располагается на 4-й позиции Западной конференции с 64 очками в активе. В следующем матче нижегородская команда сыграет против «Северстали» 28-го января.