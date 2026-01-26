Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Сибири» (2:4).

Алексей Исаков — главный тренер «Торпедо» t.me/torpedonn

Напомним, что нижегородская команда вела в счете 2:1 к 59-й минуте встречи, но пропустила 3 шайбы за минуту до конца 3-го периода.

«Матч упущенных возможностей.  Понятно, что при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать матч.  Значит, соперник больше хотел.  Делаем выводы и двигаемся дальше.

Можно сказать, что "Сибирь" удивила в концовке?  Они сделали стандартный розыгрыш.  Подняли шайбу наверх и сверху бросили с трафиком.  Заслужили гол для себя этот, и дальше вы все видели.

Не ожидали, что "Сибирь" пойдет дальше агрессивно?  Это моменты.  Мы постоянно об этом говорим.  В игре все происходит очень быстро.  Мы обязаны на все реагировать, но порой это очень сложно сделать.  Конечно, ребята старались… Для нас это хороший опыт.  Значит, это еще одни ситуации, в которых нам надо усилить игру.

Ключевые вбрасывания были проиграны?  У них неплохо этот иностранец на точке играет по 19‑м номером.  Он их и забрал», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» располагается на 4-й позиции Западной конференции с 64 очками в активе.  В следующем матче нижегородская команда сыграет против «Северстали» 28-го января.