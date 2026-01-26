Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:2).

Ги Буше — главный тренер «Авангарда» globallookpress.com

«Мне понравилось, как мы играли 50 минут матча, много хорошего показали, шли в силовую борьбу. Гордимся тем, что идём первыми в КХЛ по силовым приёмам, это тот хоккей, который мы должны показывать.

Последние десять минут не понравились, не сохраняли концентрацию», — передает слова Буше Чемпионат.

После этого матча «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Трактора» 29-го января.