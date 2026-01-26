В Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где «Авангард» принимал «Адмирал». Победу со счетом 5:2 одержали хозяева.

Наиль Якупов globallookpress.com

Уже на пятой минуте Эндрю Потуральски вывел «Авангард» вперед. Через семь минут Оскар Булавчук сравнял счет, а на 25-й минуте Степан Старков вывел «Адмирал» вперед. Константин Окулов на 28-й минуте снова сравнял счет.

На 29-й минуте Наиль Якупов вывел «Авангард» вперед, а на 46-й минуте оформил дубль, забив четвёртую шайбу. На 58-й минуте Семён Чистяков поставил точку в матче, забив пятый гол.

Следующий матч «Авангард» проведет 29 января против «Трактора», а «Адмирал» днём ранее сыграет в Астане с «Барысом».