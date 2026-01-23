В пятницу, 23 января, тольяттинская «Лада» примет московское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' В полном составе играет «Динамо».

29' Плотный бросок Егора Морозова по воротам «Динамо», шайба в живот вратарю гостей Подъяпольскому прилетела.

28' Удаётся игрокам «Динамо» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

27' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за толчок на борт удален Магомед Шараканов.

27' Уверенно тольяттинцы играют в обороне, мало что в атаке получается у москвичей.

26' Бросок Римашевского с края зоны атаки «Динамо», зафиксировал шайбу вратарь Трушков.

25' Артур Тянулин убежал один на один с вратарем «Динамо», растянувшись в шпагате Подъяпольский спас гостей.

24' Включившись в прессинг игроки «Лады» усложняют начало атаки «Динамо».

23' Гоголев рвался к воротам «Динамо», но оттеснил его от шайбы один из защитников гостей.

22' Гоол! 2:0. Бросок с дальней дистанции нанес Никита Сетдиков, шайба над плечом вратаря «Динамо» Подъяпольского залетела в ворота.

21' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Максим Комтуа.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Лада»

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось «Ладе» открыть счет и надежно сыграть в обороне.

19' Позиционная атака «Лады» не привела к угрозам ворот «Динамо».

18' С шайбой хоккеисты «Лады», отодвигают тем самым игру от своих ворот тольяттинцы.

17' Захватило инициативу «Динамо».

16' Гусев оказался с глазу на глаз с вратарем «Лады» и хлестко бросил, выкатившись из ворот Александр Трушков шайбу отразил.

16' Никита Гусев завершал красивую комбинацию «Динамо», успел щитками отразить вратарь Трушков.

15' Увереннее игроки «Лады» стали действовать после заброшенной шайбы.

14' Гоол! 1:0. Владислав Сёмин набросил от синей линии «Динамо», нападающий «Лады» Никита Михайлов закрывал обзор вратарю гостей Подъяпольскому, шайба беспрепятственно влетела в сетку.

13' Технично владеют шайбой игроки «Динамо».

12' Бросок Романова в створ ворот «Динамо» после ошибки в собственной зоне гостей, выручил динамовцев вратарь Подъяпольский.

11' Позиционная атака «Динамо», внимательно играют в обороне хозяева.

10' Мощный бросок Сёмина в створ ворот «Динамо» от синей линии, вратарь гостей Владислав Подъяпольский отразил шайбу в угол площадки.

09' Бросок Сергея Артемьева с центра зоны атаки «Динамо», шайба рядом со штангой пролетела.

08' Ансель Галимов бросал с близкого расстояния по воротам «Лады», щитком отразил шайбу в падении вратарь хозяев Трушков.

06' Организованно обороняется «Динамо», не позволяя наносить броски из хороших позиций хоккеистам «Лады».

05' Комтуа нашел линию паса на Слепышева в зоне атаки «Динамо», с броском последнего успешно справился вратарь «Лады» Трушков.

05' Позиционная атака «Лады», тщательно хозяева готовят угрозу воротам «Динамо».

04' В высоком темпе развивается игра, команды атакой на атаку отвечают.

03' В полном составе играет «Лада».

02' Бросок Сикьюры с ходу в створ ворот «Лады», успел переместиться вратарь хозяев Трушков.

02' Расставились хоккеисты «Динамо» в большинстве в зоне атаки.

01' Удаление у «Лады», за сдвиг ворот на 2 минуты оштрафован вратарь Александр Трушков.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Лады».

До матча

17:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти, вмещающей 6200 зрителей.

17:40 Главными судьями матча будут Алексей Васильев и Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Лады» Телеграм ХК «Лада»

«Лада»: Трушков, Бочаров; Земчёнок, Уильямс, Коттон, Таймазов, Сёмин, Морозов, Белоусов, Макаров; Чивилев, Савчук, Савчик, Романов, Ожгихин, Обидин, Грошев, Михайлов, Тянулин, Гоголев, Сетдиков, Алтыбармакян.

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо»

«Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Классон, Адамчук, Пыленков, Ожиганов, Сергеев, Шараканов; Слепышев, Комтуа, Ильенко, Галимов, Швец-Роговой, Артемьев, Дер-Аргучинцев, Кудрявцев, Сикьюра, Римашевский, Гусев, Уил, Мамин.

«Лада»

На счету «Лады» 34 очка после 48 матчей. В таблице Западной конференции тольяттинская команда занимает 11-е место, на 19 баллов отставая от зоны плей-офф. На прошлой неделе «Лада» в родных стенах поочередно проиграла СКА (3:4, бул.) и «Салавату Юлаеву» (2:5). Тем временем победный результат команда Павла Десяткова утвердила в игре против «Сочи» (4:0). За битвой андердогов последовала скромная победа над «Барысом» (2:0).

Регулярный чемпионат «Лада» заканчивает без предметных шансов на попадание в плей-офф. Тем не менее это не мешает команде периодически выстреливать яркими играми. Неделями ранее подопечные Павла Десяткова пережили очередной цикл нехватки побед, потерпев семь поражений кряду. Тем временем в пяти последних матчах тольяттинцы выиграли трижды, пропустив 1 шайбу в сумме. В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

«Динамо»

В таблице Западной конференции москвичи обосновались на 5-й позиции. В 48 матчах столичный коллектив набрал 58 очков. Днями ранее «Динамо» Москва завершило серию домашних матчей эффектной победой над «Северсталью» (5:4, бул.). Новый выездной этап команда Вячеслава Козлова начала с игры против набравшего форму «Нефтехимика», на льду которого бело-голубые понесли потери (1:2, бул.).

Московское «Динамо» проводит неровный сезон, демонстрируя, как кажется, несопоставимые результаты на дистанции. На фоне череды побед бело-голубые непременно снижают динамику и ставят на поток турнирные потери. До стартовавшей накануне серии выездов команда Вячеслава Козлова проиграла в шести матчах из восьми. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Кирилл Готовец.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 2 матча между собой. Оба раза победа оставалась за «Динамо», 6 ноября в Москве (4:3 Б), и 5 декабря в Тольятти 2:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 6 матчей. В 3 играх победила «Лада» в основное время, в 1 «Динамо». В овертаймах единственная победа у «Динамо». В серии буллитов у «Динамо» 1 победа, у «Лады» 0.

