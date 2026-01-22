прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.86

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Лада-Арене» 23 января. Начало встречи — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: На счету «Лады» 34 очка после 48 матчей. В таблице Западной конференции тольяттинская команда занимает 11-е место, на 19 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: На прошлой неделе «Лада» в родных стенах поочередно проиграла СКА (3:4, бул.) и «Салавату Юлаеву» (2:5).

Тем временем победный результат команда Павла Десяткова утвердила в игре против «Сочи» (4:0). За битвой андердогов последовала скромная победа над «Барысом» (2:0).

Не сыграют: В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Регулярный чемпионат «Лада» заканчивает без предметных шансов на попадание в плей-офф. Тем не менее это не мешает команде периодически выстреливать яркими играми.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Неделями ранее подопечные Павла Десяткова пережили очередной цикл нехватки побед, потерпев семь поражений кряду. Тем временем в пяти последних матчах тольяттинцы выиграли трижды, пропустив 1 шайбу в сумме.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В таблице Западной конференции москвичи обосновались на 5-й позиции. В 48 матчах столичный коллектив набрал 58 очков.

Последние матчи: Днями ранее «Динамо» Москва завершило серию домашних матчей эффектной победой над «Северсталью» (5:4, бул.).

Новый выездной этап команда Вячеслава Козлова начала с игры против набравшего форму «Нефтехимика», на льду которого бело-голубые понесли потери (1:2, бул.).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: Московское «Динамо» проводит неровный сезон, демонстрируя, как кажется, несопоставимые результаты на дистанции.

На фоне череды побед бело-голубые непременно снижают динамику и ставят на поток турнирные потери. До стартовавшей накануне серии выездов команда Вячеслава Козлова проиграла в шести матчах из восьми.

Статистика для ставок

«Лада» победила в 2 последних матчах дома, не пропустив ни гола

«Лада» не проигрывала в основное время в 4 матчах из 6 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.23, ничья — в 4.59, победа «Динамо» Москва — в 1.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Без какого-либо турнирного давления, «Лада» в последние недели выдала серию качественных матчей. С чувством ментальной раскрепощенности, команда Павла Десяткова постарается сберечь текущий тонус и проявить неуступчивость во встрече с «Динамо».

1.86 «Лада» победит с форой +1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Лада — Динамо Москва принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: «Лада» победит с форой +1 за 1.86.

Прогноз: Матчи между этими командами, как правило, устанавливают высокий порог результативности. При этом далеко не всегда игрой и темпом заправляют динамовцы.

1.99 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Лада — Динамо Москва принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.