В среду, 21 января, «Адмирал» примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:10 Сегодняшний матч пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене».

12:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Адмирал»: Хуска Адам, Солянников Георгий, Шулак Либор, Брюквин Владимир, Шестаков Аркадий, Тимашов Дмитро, Ручкин Семён, Грман Марио, Старков Степан, Шэн Павел, Тертышный Никита, Кудашов Артём, Дерябин Дмитрий, Мальцев Максим, Олсон Кайл, Завгородний Дмитрий, Шепелев Александр, Педан Руслан, Муранов Иван, Основин Вячеслав.

«Ак Барс»: Арефьев Максим, Миллер Митчелл, Терехов Степан, Галимов Артём, Сафонов Илья, Барабанов Александр, Марченко Алексей, Карпухин Илья, Пустозёров Алексей, Семёнов Кирилл, Хмелевский Александр, Князев Артемий, Лучевников Константин, Терехов Семён, Комков Денис, Денисенко Григорий, Иванов Андрей, Бровкин Артур, Кателевский Дмитрий, Дыняк Никита.

«Адмирал»

«Адмирал» — аутсайдер Восточной конференции, которому будет крайне сложно пробиться в стадию плей-офф. В данный момент «моряки» занимают последнее место в таблице Востока с 34-мя набранными очками. Отставание от заветной восьмерки составляет семь очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 101:140.

Нынешняя серия поражений «Адмирала» затянулась на шесть матчей. В этот период команда проиграла «Сибири» (5:2), дважды «Нефтехимику» (2:3 по буллитам и 2:4), минскому «Динамо» (1:2), магнитогорскому «Металлург» (4:8) и казанскому «Ак Барсу» (2:5).

«Ак Барс»

«Ак Барс» является одним из лидеров Восточной конференции в нынешнем сезоне. Он занимает вторую строчку, отставая от первого места, на котором сейчас магнитогорский «Металлург», на 10 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб составляет (+30) — 145:115.

Нынешняя победная серия «Ак Барса» длится три матча, в рамках которой он поочередно обыграл в основное время: дважды хабаровский «Амур» (5:3 и 3:0), а также «Адмирал» (5:2). Всего в регулярном чемпионате казанский клуб добыл 32 победы, 28 из них в основное время.

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как представляют одну Восточную конференцию. В 2025-м году они провели между собой четыре встречи — все выиграл казанский клуб. В нынешнем году они уже также успели сыграть, в той встрече гостевую викторию также праздновал Ак Барс (5:2).

