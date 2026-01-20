прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.76

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 21 января. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» находится на 11-м месте Восточной конференции с 34 очками в активе, на 7 турнирных пунктов отставая от клубов верхней восьмерки.

Последние матчи: Неделями ранее «Адмирал» провел две неудачные по результату встречи на льду «Нефтехимика» (2,3, бул, 2:4).

Потерей очков обернулся и выезд на площадку минского «Динамо» (1:2). Следом на своей территории команда Олега Браташа потерпела поражение от «Металлурга» Мг (4:8). После безумного матча против лидера Востока «Адмирал» проиграл «Ак Барсу» (2:5).

Не сыграют: Александр Дарьин, Владислав Леонтьев.

Состояние команды: «Адмирал» стал заложником всеобъемлющего кризиса, устранить последствия которого на скорую руку не представляется возможным.

Команда Олега Браташа стремительно отдаляется от зоны плей-офф и демонстрирует безобразную игру. На фоне десяти поражений в одиннадцати матчах приморцы остаются худшими на Востоке по результативности.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» прописался на 2-й позиции Восточной конференции с 66 очками на счету после 48 сыгранных матчей. От 1-й «Магнитки» казанцы отстают на 10 баллов.

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Ак Барс» завершил домашнюю серию, потерпев поражение от «Нефтехимика» (0:2).

После дерби в родных стенах команда Анвара Гатиятулина отправилась на Дальний Восток, где дважды кряду обыграла «Амур» (5:3, 3:0), а также разгромила «Адмирал» (5:2).

Не сыграют: Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Альберт Яруллин.

Состояние команды: В начале сезона «Ак Барс» был одним из клубов, переживших тяжелые недели, но в дальнейшем команда продемонстрировала прогресс и вышла на стабильный показатель игры.

Несмотря на фрагментарные осечки, казанцам принадлежит второй на Востоке показатель по пропущенным голам, тогда как в восьми матчах из последних десяти коллектив Анвара Гатиятулина зафиксировал победный результат.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает на протяжении 6 последних матчей

«Адмирал» пропустил 4 и более голов в 3 матчах из 5 последних

«Ак Барс» не проигрывает «Адмиралу» на протяжении 12 последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 5.02, ничья — в 4.92, победа «Ак Барса» — в 1.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: «Адмирал» проживает сложное время в условиях затяжного кризиса и отсутствия потенциала выправить положение. При таком раскладе «Ак Барс», обладающий достаточной силой, способен уверенно добиться победного результата.

Ставка: «Ак Барс» победит с форой -1 за 1.76.

Прогноз: В условиях явного превосходства над «Адмиралом» в структуре и индивидуальном мастерстве «Ак Барс» заберет инициативу и постарается реализовать абсолютный контроль.

Ставка: «Ак Барс» забьет во всех периодах за 2.85.