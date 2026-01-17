Сценарий встречи во многом будет зависеть от того, кто сумеет навязать сопернику свой темп с первых минут. «Адмиралу» важно избежать затяжного позиционного давления и сыграть максимально организованно, не позволяя гостям развернуть атаки в средней зоне. «Металлург» же чувствует себя уверенно в матчах, где может контролировать ритм, постепенно усиливая давление и вынуждая соперника ошибаться. С учётом текущей формы магнитогорцев и нестабильности хозяев, именно гости выглядят командой, способной диктовать ход встречи, тогда как для «Адмирала» ключевым фактором станет дисциплина и эффективность в игровых отрезках, когда удаётся выровнять игру

16' Гоооооол!!!! 2:4. Никита Коротков получил шайбу на входе в чужую зону у правого борта, продвинулся вперёд и мощно бросил в дальний угол, шайба транзитом через клюшку защитника немного поменяла направление и залетела в сетку, Цыба не среагировал. Джонсон и Хабаров в ассистентах.

15' Михайлис атаковал ближний угол ворот хозяев, но Цыба парировал бросок.

14' Очередная быстрая контратака хозяев, слева бросал Тимашов, но выручил Смолин.

14' Паливко атаковал ворота «моряков», но Цыба выручил.

13' Муранов хорошо попал в створ, но выручил в этот раз Смолин.

12' Гооооол!! 2:3. Завгородний перехватил шайбу в своей зоне и отправил передачей Павла Шена на рандеву со Смолиным, в этот раз голкипер магнитогорцев выручить не смог.

11' В равных составах команды.

09' 4 на 5 продолжат играть команды.

09' Гооооол!!! 1:3. Силантьев сыграл на Яковлева, тот плотно щёлкнул, Цыба отбил шайбу, но она предательским образом оказалась за кипером «Адмирала» и там уже её подобрал Дерек Барак и спокойно забросил в пустые ворота.

09' Формат 3 на 5.

09' И ещё одно удаление у «Адмирала». Никита Сошников задержку соперника клюшкой поехал на скамейку штрафников.

09' Яковлев и Толчинский с момента вбрасывания включились в игру и дважды бросили в створ, но отлично отработал Цыба и спас команду.

08' Ещё одно удаление у «Адмирала». Дмитрий Дерябин оштрафован за блокировку.

08' Завгородний укатился со своей зоны на рандеву со Смолиным, но не сумел переиграть вратаря «Металлурга».

07' Гоооооол!!! 1:2. Два в два укатились «моряки» в быструю атаку, Гутик из своей зоны сделал передачу на Шэна, который элегантно перебросил шайбу через две клюшки защитников на ход Степану Старкову, который переиграл заскучавшего Смолина.

06' Шестаков набрасывал на ворота гостей и впервые в игру вступил Смолин, который без проблем отразил шайбу.

05' В равных составах команды.

05' Гоооооол!!!! 0:2. Отыгрался Вовченко с Прессом и бросил практически от синей линии, Цыбы отбил шайбу, но на отскоке первым оказался Сергей Толчинский, который поразил сетку ворот хозяев и удвоил преимущество «Металлурга».

04' Большинство у «Металлурга». Георгий Солянников будет отбывать штраф за вынос шайбы.

03' Гооооол!! 0:1. Потеря дальневосточников в своей зоне, Михайлис перехватил шайбу, продвинулся вперёд, выход два в одного, Никита сделал поперечную передачу под бросок Руслану Исхакову, который без проблем разобрался с Цыбой.

02' Толчинский бросал в сторону ворот, но его заблокировал Старков, да так, что магнитогорца сломалась клюшка.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

09:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

09:50 Матч пройдёт на «Фетисов-Арене» (Владивосток, Россия), вместимостью 5915 зрителей.

09:40 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Линейный: Юрий Иванов (Санкт-Петербург, Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

Стартовые составы команд

Адмирал: Арсений Цыба, Алексей Носков, Дмитрий Дерябин, Александр Шепелев, Артём Кудашов, Семён Ручкин, Георгий Солянников, Либор Шулак, Марио Грман, Павел Шэн, Дмитрий Завгородний, Степан Старков, Кайл Олсон, Никита Тертышный, Аркадий Шестаков, Иван Муранов, Вячеслав Основин, Даниил Гутик, Дмитрий Тимашов, Игорь Гераськин, Никита Сошников.

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Никита Коротков.

Адмирал

«Адмирал» подходит к встрече на фоне затяжного турбулентного отрезка. Команда забивает в 25 матчах подряд, что подчёркивает стабильность атаки даже в условиях кризиса, однако оборонительные проблемы нивелируют этот плюс. В последних пяти играх дальневосточники в среднем забрасывают 2,0 шайбы, но пропускают 3,0, а серия матчей с пропущенными голами достигла уже 30 встреч. Смена тренеров по ходу сезона не дала мгновенного эффекта: при Олеге Браташе «моряки» набрали лишь одно очко в четырёх матчах и замыкают таблицу Востока. Часто команда вынуждена играть от догоняющего счёта, что увеличивает нагрузку на оборону и вратарскую линию, где кадровые проблемы особенно заметны.

Металлург

«Металлург» приезжает во Владивосток в статусе лидера Восточной конференции и одной из самых горячих команд лиги. Магнитогорцы набрали 72 очка в 44 матчах, забросив 182 шайбы — лучший показатель конференции. В последних пяти встречах команда Андрея Разина одержала пять побед с разницей шайб 28:9, включая разгром «Сочи» 9:0, где соперник позволил создать моментов на 4,6 ожидаемых гола. При этом даже при высокой атакующей эффективности «Металлург» пропускал в 29 из 30 последних матчей на дистанции сезона, что оставляет пространство для обмена шайбами даже против аутсайдера.

Личные встречи

В КХЛ соперники провели 35 очных матчей: 24 победы на счету «Металлурга», 11 — у «Адмирала». В текущем сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее были «сталевары» — 2:1 во Владивостоке и 4:3 по буллитам в Магнитогорске. При этом статистика подчёркивает устойчивый обмен шайбами: «Адмирал» забивает «Металлургу» в 13 матчах подряд, а магнитогорцы отвечают голами уже 23 очные встречи кряду.

