В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Фетисов Арене» 17 января. Начало встречи — в 10:00 (мск).
«Адмирал»
Турнирное положение: С 34 очками после 43 матчей, «Адмирал» затерялся на 11-й строчке Восточной конференции. От зоны плей-офф «моряков» отделяют 7 турнирных пунктов.
Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Адмирал» дважды кряду проиграл «Нефтехимику» (2:3, бул, 2:4).
Следующей остановкой «моряков» в рамках гостевой серии оказался Минск, где подопечные Олега Браташа потерпели поражение от местной динамовской команды (1:2).
Не сыграют: Александр Дарьин, Владислав Леонтьев, Адам Хуска, Дмитрий Шугаев.
Состояние команды: «Адмирал» ужасен во всех отношениях: приморцы отдаляются от борьбы за плей-офф и демонстрируют крайне низкий темп продвижения.
На переломный момент во Владивостоке надеются с назначением Олега Браташа на пост главного тренера, но по-прежнему команда является худшей в конференции по результативности и качеству игры в целом.
«Металлург» Мг
Турнирное положение: В 44 играх «Металлург» Мг заработал 72 очка, с которыми обосновался на 1-м месте Восточной конференции, на 10+ баллов опережая основных конкурентов.
Последние матчи: В середине последней игровой недели «Металлург» Мг зафиксировал важнейшую домашнюю победу над «Авангардом» (2:1).
За успешной игрой против одного из прямых конкурентов последовал разгром СКА (5:1). В другой встрече в родных стенах команда Андрея Разина перемолола «Сочи» (9:0).
Не сыграют: Александр Сиряцкий.
Состояние команды: «Металлург» Мг проводит взрывной сезон и в плане скорости турнирных приобретений, и с точки зрения качества игры в рамках длительных отрезков.
Коллектив Андрея Разина остается безусловным лидером лиги по результативности и набранным очкам. Между тем уральцы идут без поражений на протяжении шести последних матчей.
Статистика для ставок
- «Адмирал» не побеждает на протяжении 4 последних матчей
- «Металлург» Мг победил в 3 последних личных встречах
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 5.00, ничья — в 4.80, победа «Металлурга» Мг — в 1.61.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.91, на тотал меньше 5.5 — за 1.97.
Прогноз: В последние недели «Адмирал» совсем плох. Команда выглядит ментально неустойчивой, мало забивает и имеет проблемы в обороне. В таком положении дальневосточники едва ли найдут инструменты, за счет которых можно сдержать лидера чемпионата.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3.5 за 2.02.
Прогноз: Диктовать темп и условия борьбы на «Фетисов Арене», безусловно, будут уральцы, которые показывают яркую атакующую игру.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.91.