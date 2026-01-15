В четверг, 15 января, тольяттинская «Лада» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

13' Сильный бросок Стюарта от синей линии «Лады», шайба мимо ворот пролетела.

12' Удаление у «Лады», на 2 минуты за подножку удален Артур Тянулин.

11' Технично владеют шайбой хоккеисты «Салавата», вынуждая проброситься тольяттинцев.

10' Пробует «Лада» атаковать, но уфимцы не подпускают к своим воротам хозяев.

09' Бросок Алалыкина с кистей в створ ворот «Лады», Бочаров ловушкой шайбу поймал.

08' Гоол! 0:2. Владислав Ефремов неожиданным броском с неудобной стороны клюшки застал врасплох вратаря «Лады» Бочарова.

07' «Салават» в позиционной атаке, но до угроз воротам «Лады» дело не дошло.

06' Бросок Александра Лукина от синей линии «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Семён Вязовой.

06' Бросок Чивилёва с ходу, шайба мимо створа ворот «Салавата» пролетела.

05' Продолжает «Салават» владеть шайбой.

04' Гоол! 0:1. Джек Родевальд завершил комбинацию в большинстве «Салавата», замкнув передачу на дальней штанге от Ремпала.

04' Тщательно разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Салавата», компактно защищаются тольяттинцы.

03' Ремпал бросал с кистей в верхний угол ворот «Лады», плечом отразил шайбу вратарь хозяев Иван Бочаров.

03' Удаление у «Лады», командный штраф 2 минуты за нарушение численного состава.

02' Обоюдоострое начало матча, команды отвечают атакой на атаку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

17:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на «Лада-Арене» в Тольятти, вмещающей 6200 зрителей.

17:40 Главными судьями матча будут Сергей Морозов из Московская области и Глеб Лазарев из Перми.

Стартовые составы команды

Стартовый состав «Лады» Телеграм ХК «Лада»

«Лада»: Трушков, Бочаров; Земчёнок, Уильямс, Бокун, Сёмин, Лукин, Белоусов, Макаров; Чивилёв, Савчук, Кугрышев, Савчик, Романов, Михайлов, Тянулин, Гоголев, Алтыбармакян, Сетдиков, Граовац, Юрчо.

Стартовый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Варлов, Кулик, , Цулыгин; Горшков, Родевальд, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Пименов, Кузнецов Максим, Сучков, Фаизов, Кузнецов Евгений, Жаровский.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 1 игру. 10 ноября в Уфе, победила «Лада» со счетом 3:5.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 23 матча. В 12 играх победил «Салават» в основное время, в 8 «Лада». В овертаймах 2 раза побеждал «Салават». В серии буллитов единственная победа у «Салавата».