«Салават Юлаев» подходит к матчу в стабильной форме: команда уверенно действует в обороне, мало пропускает и набирает очки на протяжении последних встреч, особенно хорошо выступая на домашнем льду. Уфимцы выглядят более организованно и ритмично, что делает их фаворитами предстоящего поединка. «Барыс» продолжает искать игру и стабильность. Главная проблема — низкая результативность и нестабильность по ходу матчей. Несмотря на трудный отрезок, казахстанский клуб способен навязать борьбу отдельными промежутками игры, однако для кардинального перелома требуется больше, чем просто эпизодические всплески

20' Первый период окончен.

20' Денис Ян атаковал ворота «Барыса», но Шил зафиксировал шайбу в ловушке.

20' Минута до конца первого периода.

19' Теперь Жаровский оказался на острие атаки, но и его бросок парировал Шил.

19' Ремпал вывалился на ударную позицию, бросил по воротам, но Шил отбил шайбу.

18' Подтвердилось первоначальное решение и на пять минут садиться на лавку штрафников Всеволод Логвин за удар клюшкой. Несгораемое удаление.

18' Логвин опасно атаковал Жаровского и судьи пошли смотреть повтор по факту пятиминутного удаления.

17' Шайхмедденов неплохо бросил, но Вязовой надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

16' В полном составе «Салават».

16' Концовку большинства ударно провели астанчане: сначала Морелли совсем немного не попал в створ, затем Уиллман зарядил в партнёра, а потом Уолш бросал от синей линии, но хорошо сыграл Вязовой и зафиксировал шайбу.

15' Симонов неплохо бросил в створ, но Вязового таким не возьмёшь.

14' Третье удаление у «Салавата». Григорий Панин заработал малый штраф за подножку.

13' Варлов получил шайбу на синей линии, продвинулся вперёд и бросил под перекладину, но Шил надёжно сыграл и поймал снаряд ловушкой!

12' Максим Кузнецов обыграл защитника и выкатился на ворота, но Шил парировал бросок и отбил шайбу в сторону!

11' Уиллман бросил в дальний угол ворот «Барыса», но Вязовой ловушкой отразил шайбу!

11' В полном составе «Барыс».

10' В полном составе «Салават».

10' Сначала Кулик, а затем Цулыгин выкатывались на ворота Шила по центру, оба в створ попали, вратарь «Барыса» парировал броски, но на отскоках никто подсуетиться из хозяев не смог.

09' В формате 4 на 4 играть будут команды.

09' Не долго астанчане играли в большинстве, первое удаление в их составе. Мэйсон Морелли малый штраф получил за задержку клюшки соперника.

08' Девин Броссо удалён за грубость. Второе большинство у «Барыса».

08' Первый бросок в створ ворот уфимцев, Логвин выкатился на пятак, но переиграть Вязового не смог.

08' В этот раз Ян в створ попал, но Шил отбил шайбу и улетела она в заградительную сетку.

07' Ян бросал по воротам, но в створ не попал, выше перекладины пролетела шайба.

06' Жаровский неплохо атаковал, но Шил парировал бросок!

05' Асетов бросал, но не попал в створ.

04' В полных составах команды! Совсем не получилось большинство у гостей.

04' Цулыгин заблокировал бросок Панюкова.

02' Первое удаление в матче! Никита Зоркин из «Салавата» за удар клюшкой.

02' Гоооол!!! 1:0. Жаровский вошёл в зону «Барыса», обыграл пару защитников, но на третьем остановился, однако Кузнецов подобрал шайбу на ближней границы правого круга вбрасывания, убрал защитника и выкатил шайбу вна пятак на Егора Сучкова, который с убойной позиции не промахнулся.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

14:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

14:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

14:20 Основные вратари: Семён Вязовой и Адам Шил.

14:10 Главный судья: Антон Лаврентьев (Казань, Россия); Главный судья: Владимир Мочалов (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Никита Баранов (Уфа, Россия).

14:00 Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе (Россия), вмещающем 8522 зрителей.

Стартовые составы команд

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Александр Комаров, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Артём Горшков, Джек Родевальд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Денис Ян, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Барыс: Никита Бояркин, Адам Шил, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Дмитрий Бреус, Райли Уолш, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Эмиль Галимов, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов, Майк Веккионе, Алихан Асетов.

Салават Юлаев

«Салават Юлаев» подходит к поединку в отличной форме и с устойчивыми результатами. Уфимцы набрали очки во всех пяти последних матчах, обыграв «Амур» (4:2), «Северсталь» (2:1), «Нефтехимик» (2:1), «Автомобилист» (4:1) и уступив только «Динамо» Минск в овертайме (2:3). Команда держит высокий уровень дисциплины в обороне — в трёх из четырёх недавних встреч соперники забивали по одному разу. Вратарь Семён Вязовой выходит в старте на протяжении 16 матчей подряд и остаётся ключевой фигурой в системе игры. В домашнем отрезке «Салават» также стабилен: четыре победы в пяти последних играх. Усиление состава дало эффект — дебютировавший в матче с «Автомобилистом» Евгений Кузнецов уже отметился результативной передачей. В таблице Восточной конференции уфимцы занимают 7-е место, набрав 42 очка в 43 матчах.

Барыс

«Барыс» находится в противоположной ситуации — команда переживает тяжёлый отрезок и постепенно откатывается вниз в турнирной таблице. В семи последних встречах астанчане взяли только две победные очка, неожиданно обыграв «Авангард» (4:2), но затем уступив «Сочи» (1:5), «Трактору» (0:2), «Автомобилисту» (1:4), «Амуру» (1:4), «Торпедо» (2:3) и «Ак Барсу» (1:3). Главная проблема — реализация: в шести из семи матчей команда забивала меньше трёх шайб. При этом борьбу навязать способна: в Нижнем Новгороде «Барыс» дважды выходил вперёд, но всё равно уступил «Торпедо» (2:3), а против «Ак Барса» отличился лишь в большинстве. Сейчас «Барыс» идёт 10-м на Востоке и имеет 36 очков после 44 игр. Отдельно стоит отметить недавний матч в Уфе — в конце ноября казахстанцы вели 3:1, но уступили 4:7, пропустив дубли от Ремпала и Броссо, что лишь подчеркнуло проблемы с надёжностью.

Личные встречи

В рамках КХЛ соперники встречались 66 раз: уфимцы победили 40 раз, «Барыс» — 26. В текущем сезоне команды сыграли трижды — две победы у «Салавата Юлаева» (2:1 и 7:4) и одна у казахстанцев (2:1). Уфимцы не проигрывают дома «Барысу» с 2022 года, что лишь усиливает их статус фаворита перед очередной встречей.

