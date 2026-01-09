прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 января. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 43 матчей «Салават Юлаев» закрепился на 7-й строчке Восточной конференции с 42 очками на счету. На 2 турнирных балла уфимцы отстают от 6-го «Трактора».

Последние матчи: В ушедшем 2025 году «Салават Юлаев» дома добился значимой победы над «Северсталью» (2:1, бул.) и заработал 1 балл в противостоянии с «Динамо» Минск (2:3, от).

Январскую серию матчей коллектив Виктора Козлова начал со скромной победы над «Нефтехимиком» (2:1). Накануне уфимцы забрали уверенный результат в игре против «Автомобилиста» (4:1).

Не сыграют: Данил Алалыкин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» проделал работу по усилению кадровой глубины и набрал приличную форму, закрепившись в статусе твердого претендента на выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В пяти последних матчах команда Виктора Козлова одержала четыре победы и набрала 9 очков из 10 возможных. Между тем ни в одной встрече на этом этапе уфимцы не пропустили больше 2 голов.

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Барыс» находится на 10-й строчке. С 36 очками после 44 игр, коллектив из Астаны отстает от зоны плей-офф на 3 балла.

Последние матчи: В заключительном матче 2025 года «Барыс» начал гостевую серию. Так, в ходе стартовой выездной игры казахстанцы взяли верх над «Авангардом» (4:2).

За перфомансом в Омске последовала неудача на территории «Торпедо» (2:3). Последнюю встречу команда Михаила Кравца провела на льду «Ак Барса», где также потерпела поражение (1:3).

Не сыграют: У «Барыса» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: В условиях уплотняющейся таблицы «Барыс» оказался среди отстающих в борьбе за плей-офф, тогда как частые турнирные потери явно не способствуют улучшению возникшей проблемы.

В семи последних матчах команда Михаила Кравца заработала только 2 очка. Кроме того, в пяти встречах на этом же отрезке результативность казахстанцев была ограничена одной заброшенной шайбой.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 6 личных встречах из 7 последних

«Барыс» не забивал больше 1 гола в 5 личных встречах из 6 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.48, победа «Барыса» — в 3.61.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Салават Юлаев» набрал уверенный по своим текущим стандартам ход. Команда демонстрирует непреклонность в борьбе за топ-8, а в игровом значении — имеет достаточно возможностей, чтобы на домашнем льду увеличить разрыв между одним из прямых конкурентов.

1.88 «Салават Юлаев» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Салават Юлаев — Барыс позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 1.88.

Прогноз: «Барыс» по-прежнему испытывает проблемы в позиционной обороне. В очевидной уязвимости казахстанцев «Салават Юлаев» попытается выискать пути выхода на высокий показатель результативности.

1.86 Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Салават Юлаев — Барыс позволит вывести на карту выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 1.86.