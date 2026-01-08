В четверг, 8 января, «Сибирь» примет ярославский «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

13:15 Судейская бригада матча «Сибирь» — «Локомотив»: главные судьи — Лаврентьев Антон и Сидоренко Максим, линейные судьи — Поляков Никита и Сивов Дмитрий.

13:10 Сегодняшний матч пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

13:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Локомотив». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

«Сибирь»

«Сибирь» неудачно стартовала в нынешнем сезоне и только ближе к середине регулярного чемпионата стала показывать достойные результаты. В данный момент «снежинки» сражаются за место в плей-офф, от восьмой строчки в Восточной конференции их отделяет всего одно очко.

В пяти последних матчах «Сибирь» одержала четыре победы, только в одной игре было поражение от омского «Авангарда» со счетом 2:5. Остальные встречи принесли два очка в копилку новосибирского клуба: три виктории над «Адмиралом» (5:2, 4:2 и 3:2 в овертайме) и одна над «Амуром» (3:2 в овертайме).

«Локомотив»

«Локомотив» показывает великолепную игру в нынешнем сезоне и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 59-ю набранными очками. Конкуренты наседают — всего в двух очках от ярославского клуба находятся минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь».

В пяти последних матчах «Локомотив» потерпел два поражения, обидчиками были московское «Динамо» (0:2) и магнитогорский «Металлург» (4:5 в овертайме). Остальные встречи были победными: «Адмирал» (3:2), нижегородское «Торпедо» (1:0) и московский ЦСКА (2:1 в серии буллитов).

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно редко, так как представляют противоположные конференции. В 2025-м году «Локомотив» и «Сибирь» провели три официальных матча, все выиграл ярославский клуб. Последняя очная дуэль состоялась в ноябре прошлого года, там «железнодорожники» были сильнее 4:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35