В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 8 января, начало — в 13:30 (мск).
«Сибирь»
Турнирное положение: Новосибирцы в таблице Восточной конференции занимают 9 место, хоккеисты «Сибири» в 43 матчах набрали 38 очков.
Последние матчи: На домашнем льду «Сибирь» разгромила «Адмирал» (5:2). В составе победителей по шайбе забросили Валентин Пьянов, Архип Неколенко, Фёдор Гордеев, дубль на свой счет оформил Сергей Широков.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах Континентальной хоккейной лиги сибиряки нанесли «Адмиралу» три поражения, выиграв также со счетом 4:2 и 3:2 — после овертайма. Новосибирцы также оказались сильнее «Амура» (3:2 — после овертайма) и уступили «Авангарду» (2:5).
«Локомотив»
Турнирное положение: В Западной конференции ярославский клуб занимает 1 место, набрав 59 очков. «Локомотив» в 44 матчах Континентальной хоккейной лиги одержал 27 побед и потерпел 17 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Локомотив» допустил осечку в матче против «Металлурга» (4:5 — после овертайма).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах хоккеисты «Локомотива» смогли одержать три победы, переиграв ЦСКА (1:1, 2:0 — после буллитов), «Торпедо» (1:0) и «Адмирал» (3:2). Ярославский коллектив уступил лишь в поединке против московского «Динамо» (0:2).
Статистика для ставок
- «Сибирь» занимает 9 место в Восточной конференции
- «Локомотив» занимает 1 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Локомотив» переиграл «Сибирь» со счетом 4:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.55, ничья — в 4.60, а победа «Сибири» — в 5.20.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.
Прогноз: «Сибирь» постепенно поднимается со дна турнирной таблицы, однако «Локомотив» — не тот соперник, который позволит с легкостью себя обыграть. Ожидаем, что ярославский клуб подтвердит статус фаворита и добьется победы над новосибирцами.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 2.35.
Прогноз: В среднем хоккеисты «Сибири» и «Локомотива» забрасывают по 6 шайб, ожидаем результативной игры со стороны команды из Ярославля и Новосибирска.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.