Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Сочи» (0:2).

Вячеслав Козлов — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Игра не задалась с первого периода. После долгой паузы не сразу вошли в игру, пропустили ненужный гол, ошиблись после большинства. Второй и третий период были лучше, контролировали шайбу. Мало создаем. А когда создавали, не было траффика перед воротами, а вратарь сыграл хорошо. Видимо, сегодня был его день. Без голов и без остроты перед воротами сегодня получилось, соперник пластался, отсюда такой результат.

Почему такие результаты в последнее время? Мы работаем над этим. Надо ребятам покопаться в себе. Мастеров много, но без нужного усердия голы сами не придут. Здесь надо иногда потерпеть и забить трудовой гол.

Куда пропало большинство? Да, сегодня можно было бы сыграть лучше. И если бы ребята забили, результат был бы другим», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» снова сыграют против «Сочи» 7-го января.