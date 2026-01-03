Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

Фрагмент матча «Сочи» — «Нефтехимик» t.me/sochihc

«Огромная благодарность наша болельщикам за атмосферу, которая была сегодня, за поддержку, пришло много народа, и команда ответила результатам. Опять получили быстрый гол. Начало второго периода было за соперником. Вратарь оставил нас в игре, было очень много голевых моментов.

Ребята взяли инициативу в свои руки, забили два хороших гола. Третий период — это мужество, самоотдача, самопожертвование. Ловили на себя, играли на команду, выстояли неравенство и добились победы», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против московского «Динамо» 5-го января.