В Сочи прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный клуб «Сочи» встретился с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

Павел Дедунов globallookpress.com

Игра началась с неожиданного гола на второй минуте: защитник «Нефтехимика» Тимур Хайруллин открыл счет. Однако на 32-й минуте нападающий «Сочи» Макс Эллис смог отыграться, восстановив равенство на табло.

В концовке первого периода, на 36-й минуте, форвард Павел Дедунов вывел «Сочи» вперёд, и этот гол оказался решающим — матч завершился со счетом 2:1 в пользу южного клуба.

«Сочи» сыграл 38 матчей в КХЛ и набрал 30 очков, заняв 10-е место в Западной конференции. «Нефтехимик», набрав 43 очка после 42 игр, занимает пятую строчку в Восточной конференции.