Очное противостояние в Нижнекамске станет проверкой для обеих команд. «Нефтехимик» попытается развить успех после долгожданной победы и прервать неудачную домашнюю серию, тогда как «Торпедо» постарается продлить стабильный отрезок и продолжить давление на лидеров Западной конференции

17' Нарделла вывалился на ударную позицию и хорошо бросил, но Долганов чётко фиксирует шайбу.

16' Ещё раз на рандеву с Кульбакиным выкатился Юртайкин, но шайба предательским образом сошла с крюка и бросок просто не получился.

15' Виноградов на острие был, бросил, но Долганов зафиксировал шайбу.

14' Точилкин мимо бросил.

14' Сизов дважды бросал, один выстрел парировал Долганов, второй защитник.

13' Темп игры не снижается, абсолютно без центра игра. Как пули носятся хоккеисты.

13' Хоружев здорово бросал, но по позиции Кульбакова.

12' Ошибся Кульбаков, но Квартальнов с неудобной руки непостижимым образом не попал по практически пустым воротам.

11' В равных составах команды.

10' Принс и Белевич бросали, но их заблокировали защитники нижегородцев.

10' В меньшинстве один на один вываливался Летунов, но Долганов парировал бросок.

09' Первое удаление в матче. Кульбаков наказан за умышленный сдвиг ворот. Вместо него отбывать штраф будет Амир Гараев.

09' Третий выход на рандеву с Кульбаковым, на этот раз Юртайкин пробовал реализовать своеобразный буллит, но вновь кипер нижегородцев на высоте.

08' Броски Жафярова и Соколова были блокированы.

07' Самое интересное, что бросков по воротам мало, однако игра смотрится.

06' Хороший матч, на высоких скоростях.

05' Журавлёв набрасывал на ворота «Торпедо», но Долганов шайбу зафиксировал.

04' Ещё один выход на рандеву с Кульбаковым, Жафяров на этот раз вываливался, но вновь вратарь «Торпедо» на высоте.

03' Вступил в работу Долганов, бросал Рожков.

02' Белозёров вывалился на рандеву с Кульбаковым, но в створ не попал.

01' Хоружев бросил в створ. Кульбаков вступил в игру надёжно.

01' Активно начинают встречу соперники. Со взаимных атак.

01' Матч начался. Вбрасывание выиграли гости!

До матча

13:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:50 Игра пройдёт на «Нефтехим-Арене» (Нижнекамск, Россия), вместимостью 6050 зрителей.

13:40 Главный судья: Владимир Мочалов (Москва, Россия); Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Линейный: Сергей Болдырев (Тольятти, Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия).

Стартовые составы команд

Нефтехимик: Ярослав Озолин, Филипп Долганов, Фёдор Крощинский, Никита Хлыстов, Лука Профака, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Максим Федотов, Николай Криволапов, Матвей Надворный, Александр Дергачёв, Григорий Селезнёв, Данила Квартальнов, Герман Точилкин, Данил Юртайкин, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Никита Артамонов, Андрей Белозёров, Иван Николишин, Дамир Жафяров.

Торпедо: Иван Кульбаков, Денис Костин, Даниил Журавлёв, Богдан Конюшков, Антон Силаев, Михаил Науменков, Антон Сизов, Бобби Нарделла, Сергей Бойков, Максим Летунов, Владислав Фирстов, Егор Соколов, Виктор Фёдоров, Василий Атанасов, Шейн Принс, Владимир Ткачёв, Амир Гараев, Никита Рожков, Александр Яремчук, Илья Чефанов, Егор Виноградов, Андрей Белевич.

Нефтехимик

Нынешний регулярный чемпионат для «Нефтехимика» складывается заметно успешнее двух предыдущих сезонов. С самого старта команда Игоря Гришина закрепилась в зоне плей-офф Восточной конференции и долгое время удерживала позиции в первой половине таблицы. На данный момент нижнекамцы идут на пятом месте, однако их недавний игровой отрезок оказался самым проблемным за весь сезон. Декабрь стал для «волков» тяжёлым испытанием. Команда потерпела пять поражений подряд, уступив «Ак Барсу» (1:3), «Торпедо» (2:5), «Металлургу» (3:4), а также дважды «Авангарду» — 0:3 и 3:4. При этом важно отметить, что даже в проигранных матчах «Нефтехимик» не выглядел безнадёжно: в играх с «Металлургом» и омским клубом команда забрасывала по три шайбы и набирала очки, уступая лишь за пределами основного времени. Серия неудач была прервана в матче с «Шанхайскими Драконами», где нижнекамцы добились победы со счётом 4:3 в овертайме. Несмотря на упущенное преимущество в две шайбы, команда проявила характер, а победный гол стал наградой за активную игру в атаке. Тем не менее тревожным сигналом остаётся фактор домашних встреч: «Нефтехимик» проиграл три матча подряд на своём льду, что создаёт дополнительное давление перед заключительной игрой календарного года.

Торпедо

Для «Торпедо» текущий сезон развивается ещё более стабильно и уверенно. Уже в начале чемпионата команда Алексея Исакова выдала серию из шести побед подряд, обозначив серьёзные амбиции. Единственный ощутимый спад пришёлся на октябрь, когда нижегородцы проиграли шесть матчей из семи, однако этот кризис оказался краткосрочным. В последних пяти играх «автозаводцы» неизменно набирали очки. За этот отрезок они обыграли ЦСКА (5:4), «Шанхайских Драконов» (4:3), «Нефтехимик» (5:2) и «Сочи» (4:1), а также уступили армейцам в овертайме — 2:3. Такая серия позволила «Торпедо» закрепиться на пятой строчке Западной конференции и сократить отставание от лидеров. Отдельного внимания заслуживает атакующая эффективность команды. В четырёх предыдущих матчах «Торпедо» неизменно забрасывало минимум три шайбы, а по итогам декабрьских встреч нижегородцы входили в число лучших команд лиги по среднему показателю ожидаемых голов — 3,21 xG за игру. Даже поражение от ЦСКА в овертайме не выбивается из общей картины: команда сумела отыграться с 0:2 и до последнего сохраняла высокую интенсивность.

Личные встречи

История встреч соперников в КХЛ насчитывает 43 матча. Нижегородцы имеют минимальный перевес — 24 победы против 19 у «Нефтехимика». В текущем регулярном чемпионате команды уже обменялись успехами: сначала сильнее были нижнекамцы (2:1), после чего «Торпедо» взяло убедительный реванш со счётом 5:2. Это делает предстоящий матч логичным продолжением равной и напряжённой серии, где многое будет зависеть от реализации моментов и дисциплины в обороне.

