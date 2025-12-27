прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.45

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Нефтехимик» 28 декабря, начало — в 14:00 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» в таблице Восточной конференции расположился на 5 месте, набрав 41 очко в 40 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Нижнекамцы» в гостях одержали тяжелую победу над командой «Шанхайские Драконы» (4:3 — после овертайма). Победную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Никита Хоружев.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Нефтехимику» удалось прервать черную полосу игр, которая состояла из пяти матчей. Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (1:3), «Торпедо» (2:5), «Авангарду» (0:3, 3:4 — после овертайма), «Магнитогорску» (3:3, 1:2 — после буллитов).

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородский клуб в Западной конференции занимает 5 место, набрав 50 очков. В 38 сыгранных матчах «Торпедо» одержало 23 победы и потерпело 15 поражений.

Последние матчи: «Торпедо» потерпело поражение в домашней игре против ЦСКА (2:3 — после овертайма).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Торпедо», которая состояла из четырех матчей: торпедовцы переиграли «Сочи» (4:1), «Нефтехимик» (5:2), «Шанхайских Драконов» (3:3, 1:0 — по буллитам) и ЦСКА (4:4, 2:1 — по буллитам).

Статистика для ставок

«Нефтехимик» занимает 5 место в Восточной конференции

«Торпедо» занимает 5 место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» переиграло «Нефтехимик» (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: «Торпедо» в этом сезоне уже обыгрывало «Нефтехимик» и готово снова одержать победу над нижнекамцами, которые сейчас испытывают не самые лучшие времена. Остановим наш выбор на победе гостей.

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: В прошлой личной встрече хоккеисты «Нефтехимика» и «Торпедо» забросили друг другу 7 шайб.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.