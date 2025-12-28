Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на информацию о том, что Андрей Разин может быть назначен на пост наставника питерской команды.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«По большому счету я особо не вникаю в прессу и не могу попадать под эффект того, что говорят люди, которых я не знаю. Что говорят, что пишут… Все идет своим чередом в коллективе. Команда выигрывает, проигрывает, но мы это делаем все вместе. На дальнейшие домыслы и слухи я не влияю никаким образом, потому мы двигаемся вперед. Что будет, то будет.

Сегодня была хорошая пощечина, честно признаюсь. А следующая игра через день. Мы не можем так низко падать. Мы слишком высоко взлетели после матча с Минском, а сегодня низко слишком упали. Важно понимать, насколько команда готова преодолеть сегодняшнее поражение и закончить год с высоко поднятой головой», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

Напомним, что Андрей Разин в настоящий момент занимает пост главного тренера «Металлурга».

СКА располагается на 7-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 45-ю баллами.