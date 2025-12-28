Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Сочи» (4:8).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Сочи преподнёс хороший новогодний подарок своим болельщикам. У нас была самая низкая точка той игры, которую мы показали. Самое печальное: соперники хотели больше, чем мы. Это разочаровывает. Но такие матчи бывают. Теперь самое важное — то, как мы это перенесём, как мы ответим на это в следующей игре с "Шанхайскими Драконами". Это будет самое интересное, насколько команда, опущенная очень низко, скажу честно, сможет подняться и сыграть хороший матч.

Символично ли, что главными лицами на льду были экс-игроки СКА, выступающие за сочинцев? Всегда, будучи игроком, перешедшим в другую команду, ты хочешь показать, что кто-то был неправ, продемонстрировать свою состоятельность. Так работает с любым, неважно, хоккеист какой ты команды — "Сочи" или СКА. Честно говоря, я даже не знал, что эти игроки в прошлом сезоне выступали за СКА. Для нас любой соперник представляет тот вызов, который мы должны преодолевать. Сегодня мы, к сожалению, этого не сделали», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. СКА — на 7-й позиции с 45-ю баллами.