Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против минского «Динамо» (3:5).

Вячеслав Козлов — главный тренер московского «Динамо» t.me/dynamo_ru

«Прежде всего хотел бы поздравить Дмитрия Вячеславовича Квартальнова с юбилеем (игра стала для главного тренера минского "Динамо" 1000‑й в КХЛ, он первым в лиге достиг этой отметки). Он мой земляк, очень рад за него. Очень значимое достижение.

Что касается матча, то в таких играх надо забивать первыми. Мы начали лучше, чем в прошлой игре, но, к сожалению, пропустили одну шайбу, потом другую с рикошета, а затем с 0:3 уже сложно отыгрываться. Мы попытались. Забили какие‑то голы. Но соперник нам не дал возможности сравнять.

Насколько сильно повлияла изматывающая игра в Ярославле на сегодняшний матч? Сложно сказать. Не думаю, что повлияла. Было время восстановиться и подготовиться. Не ищем оправданий. Проиграли не из‑за этого», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада с 52 очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против ЦСКА 30-го декабря.