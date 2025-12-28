Предстоящее дерби обещает быть принципиальным и напряженным. Команды располагаются рядом в таблице, а недавний разгром в Минске добавляет противостоянию дополнительный эмоциональный фон. Москвичи получают возможность взять реванш, тогда как «зубры» постараются доказать, что та победа не была случайностью

17:00 Матч пройдёт на стадионе «Минск-Арена» (Минск, Беларусь), вместимостью 15086 зрителей.

16:50 Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Главный судья: Антон Лаврентьев (Казань, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Сергей Шелянин (Москва, Россия).

Динамо Мн: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Джош Брук, Брэди Лайл, Ксавье Улле, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Вадим Мороз, Сергей Кузнецов, Андрей Стась, Даниил Сотишвили, Николай Салыго, Богдан Белкин, Илья Усов, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло.

Динамо М: Владислав Подъяпольский, Максим Моторыгин, Роман Калиниченко, Фредрик Классон, Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Магомед Шараканов, Антон Слепышев, Макс Комтуа, Артём Чернов, Ансель Галимов, Артём Швец-Роговой, Семён Дер-Аргучинцев, Сергей Артемьев, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Джордан Уил, Никита Гусев, Максим Мамин.

Минское «Динамо» подходит к дерби в статусе одного из самых стабильных коллективов Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место и имеет 53 очка, оставаясь в непосредственной близости от лидеров. Конец декабря «зубры» провели ярко и результативно: дома были разгромлены «Лада» (7:2) и московское «Динамо» (7:1). Особенно показательной стала вторая встреча, где минчане полностью переиграли соперника по всем ключевым компонентам, превзойдя его как по движению, так и по реализации моментов. Однако удержать пиковое состояние не удалось. В следующем матче против СКА белорусский клуб неожиданно уступил со счетом 1:4, несмотря на солидные атакующие показатели. По ожидаемым голам «Динамо» создало 3,91 xG — больше, чем в игре против москвичей (3,21), но сумело отличиться лишь однажды, да и то в формате 6 на 4. Всего минчане нанесли 37 бросков, однако реализация в тот вечер оказалась слабым местом. Это поражение лишило команду шанса выйти на первое место Запада.

Московское «Динамо» располагается строчкой ниже в таблице Западной конференции, имея 52 очка после 39 матчей. Команда Вячеслава Козлова заметно изменила игровой профиль по сравнению с началом сезона. После перестройки тренерского штаба акцент был смещен в сторону обороны, что напрямую отразилось на результатах и характере матчей. Поединки с участием москвичей стали менее результативными, но более прагматичными. Цифры подтверждают эффективность выбранной модели. В 6 из 10 последних матчей «бело-голубые» одержали победы «всухую», а только за декабрь команда записала на свой счет пять игр без пропущенных шайб — лучший показатель в лиге за этот отрезок. Значительную роль в этом сыграли вратари Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин, у которого накопилось уже четыре «сухаря». Последние результаты «Динамо» носят волнообразный характер. Перед разгромом в Минске команда уступила «Барысу» (2:4), но сумела обыграть ЦСКА (1:0 Б). После болезненного поражения 1:7 москвичи быстро собрались и доказали конкурентоспособность, добыв важную победу над «Локомотивом» — 2:0, забросив решающую шайбу в концовке третьего периода. Этот матч стал показателем психологической устойчивости коллектива и способности реагировать на неудачи.

Статистика очных встреч последних сезонов говорит о заметном преимуществе минчан на своем льду. В четырех из пяти последних матчей в Минске хозяева одержали победы, включая две «сухие» и разгром 7:1 в декабре. При этом игры между этими командами нередко получаются малорезультативными и решаются одной-двумя шайбами, что подчеркивает контраст стилей. Победит «Динамо» — вопрос открытый, но именно столкновение атакующего напора минчан и оборонительной системы москвичей станет ключевой интригой матча.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.99.