прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 17:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В активе минского «Динамо» 53 очка после 37 матчей. В таблице Западной конференции белорусы занимают 3-е место, на 1 пункт отставая от 1-го «Локомотива».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Динамо» Минск начало домашнюю серию. При своих трибунах белорусы прибили «Ладу» (7:2).

В следующем матче команда Дмитрия Квартальнова проглотила «Динамо» Москва (7:1). В последней встрече минчане крупно уступили СКА (1:4).

Не сыграют: Даррен Диц.

Состояние команды: «Динамо» Минск показывает отличную форму и проходит регулярку в числе лидеров. Игра белорусов, как правило, сопровождается системным многообразием.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последний отрезок — три поражения в пяти матчах — не отражает реальную ситуацию и не сигнализирует о начале кризиса. Накануне коллектив Дмитрия Квартальнова одержал две победы с общей разницей 14:3.

«Динамо» Москва

Турнирное положение:

Последние матчи: На прошлой неделе «Динамо» Москва забрало победный результат на территории ЦСКА (1:0, бул.).

После скромного столичного дерби команда Вячеслава Козлова провалила матч на площадке «Динамо» Минск (1:7). В последней игре бело-голубые взяли верх над «Локомотивом» (2:0).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: После расставания с Алексеем Кудашовым «Динамо» Москва не демонстрирует предметный прогресс, но вместе с тем находится в отличной форме, благодаря которой вплотную подобралось к лидерам.

В ходе нескольких предыдущих недель бело-голубые выдали серию из семи побед кряду, тогда как по количеству пропущенных шайб коллектив Вячеслава Козлова входит в пятерку сильнейших на Западе.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 3 последних личных встречах

«Динамо» Москва забросило 1 шайбу в сумме в 3 последних личных встречах

«Динамо» Минск обыграло москвичей в 2 последних матчах с общей разницей 12:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Динамо» Москва — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В родных стенах минское «Динамо» практически неудержимо. При поддержке домашних болельщиков команда играет в агрессивный хоккей — с тотальным контролем и высоким уровнем реализации. У москвичей при таких раскладах шансов откровенно мало.

1.99 «Динамо» Минск победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Динамо Минск — Динамо Москва принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Динамо» Минск победит за 1.99.

Прогноз: Высокие цифры по голам для минчан в этом сезоне являются нормой, в том числе и в матчах против «Динамо» Москва. Текущая форма белорусского коллектива позволит реализовать аналогичный сценарий игры.

1.90 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Динамо Минск — Динамо Москва принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 1.90.