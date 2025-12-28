Минское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

В составе «зубров» дублем отметился нападающий Сэм Энас, отличившись на 33-й и 44-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Вадим Шипачев на 9-й минуте, Никита Пышкайло на 19-й и Сергей Кузнецов на 52-й минуте.

У «бело-голубых» дубль оформил Дилан Сикьюра, забросив шайбы на 34-й и 60-й минутах. Еще одним голом отметился Игорь Ожиганов на 47-й минуте.

После этого матча минское «Динамо» занимает 1-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. Одноклубники из Москвы — на 4-й позиции с 52 баллами.