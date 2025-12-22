Стали известны составы «Металлурга» и «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата КХЛ.

Роман Канцеров — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

У «Металлурга» в составе отсутствуют — Евгений Кузнецов, Игорь Нечаев, Александр Петунин, Никита Полтавчук.

Состав «Металлурга» Телеграм-канал «Металлурга»

В состав «Нефтехимика» вернулись Данил Юртайкин и Илья Пастухов.

Состав «Нефтехимика» Телеграм-канал «Нефтехимика»

Матч между этими командами стартует сегодня, 22-го декабря в 17:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 5-й позиции с 37-ю баллами.