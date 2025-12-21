В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск).
«Металлург» Мг
Турнирное положение: В 36 матчах «Металлург» Мг заработал 57 очков, с которыми закрепился на 1-й строчке Восточной конференции, на 7+ баллов опережая основных конкурентов.
Последние матчи: Перед паузой в чемпионате команда Андрея Разина встретилась с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, где потерпела поражение в скромном по содержанию матче (1:2, от).
После возобновления регулярки «Металлург» Мг в гостях прикончил «Сочи» (6:1), а накануне одержал яркую победу на площадке «Трактора» (7:4).
Не сыграют: Александр Сиряцкий.
Состояние команды: «Металлург» Мг проводит выдающийся по своему игровому содержанию сезон и прямо сейчас видится сильнейшим клубом лиги.
С широтой тактических возможностей, коллективу Андрея Разина удается реализовывать потенциал за счет яркого атакующего хоккея. В четырех матчах из последних пяти «Магнитка» добилась победы, забивая при этом не менее 5 голов.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: После 37 матчей «Нефтехимик» обосновался на 5-й позиции Восточной конференции с 37 очками на балансе, на 2 турнирных пункта опередив 6-й «Трактор».
Последние матчи: После домашней победы над «Металлургом» Мг 5 декабря (2:1, от) команда Игоря Гришина не обеспечила ни одного турнирного приобретения.
Так, в ходе очередной отрицательной серии «Нефтехимик» потерпел поражения от «Ак Барса» (1:3), «Торпедо» (2:5) и «Авангарда» (0:3).
Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: «Нефтехимик» проводит сильный по исполнению чемпионат и уверенно держится вблизи лидеров Востока. Во многом это обусловлено плохой формой некоторых прямых конкурентов.
Результаты последних недель, в свою очередь, оставляют желать лучшего. В десяти предыдущих матчах команда Игоря Гришина потерпела семь поражений, а в трех встречах из четырех не забивала больше 1 гола.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» победил в 3 последних личных встречах
- В 2 личных встречах из последних 3 команды забивали больше 7.5 голов
- В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.10, победа «Нефтехимика» — в 5.51.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.
Прогноз: «Металлург» Мг по-прежнему производит впечатление безусловного, уверенного в себе фаворита, который с использованием широкой атакующей вариативности едва ли обеспечит «Нефтехимику» предметные шансы на гостевой успех.
Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.
Прогноз: На домашнем льду команда Андрея Разина, как правило, стремится к контролю и тотальному доминированию. Так, в ближайшем матче мы наверняка увидим темповую игру хозяев на протяжении большей части времени.
Ставка: «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.40.