прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 36 матчах «Металлург» Мг заработал 57 очков, с которыми закрепился на 1-й строчке Восточной конференции, на 7+ баллов опережая основных конкурентов.

Последние матчи: Перед паузой в чемпионате команда Андрея Разина встретилась с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, где потерпела поражение в скромном по содержанию матче (1:2, от).

После возобновления регулярки «Металлург» Мг в гостях прикончил «Сочи» (6:1), а накануне одержал яркую победу на площадке «Трактора» (7:4).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: «Металлург» Мг проводит выдающийся по своему игровому содержанию сезон и прямо сейчас видится сильнейшим клубом лиги.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С широтой тактических возможностей, коллективу Андрея Разина удается реализовывать потенциал за счет яркого атакующего хоккея. В четырех матчах из последних пяти «Магнитка» добилась победы, забивая при этом не менее 5 голов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После 37 матчей «Нефтехимик» обосновался на 5-й позиции Восточной конференции с 37 очками на балансе, на 2 турнирных пункта опередив 6-й «Трактор».

Последние матчи: После домашней победы над «Металлургом» Мг 5 декабря (2:1, от) команда Игоря Гришина не обеспечила ни одного турнирного приобретения.

Так, в ходе очередной отрицательной серии «Нефтехимик» потерпел поражения от «Ак Барса» (1:3), «Торпедо» (2:5) и «Авангарда» (0:3).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Нефтехимик» проводит сильный по исполнению чемпионат и уверенно держится вблизи лидеров Востока. Во многом это обусловлено плохой формой некоторых прямых конкурентов.

Результаты последних недель, в свою очередь, оставляют желать лучшего. В десяти предыдущих матчах команда Игоря Гришина потерпела семь поражений, а в трех встречах из четырех не забивала больше 1 гола.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» победил в 3 последних личных встречах

В 2 личных встречах из последних 3 команды забивали больше 7.5 голов

В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 5.10, победа «Нефтехимика» — в 5.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: «Металлург» Мг по-прежнему производит впечатление безусловного, уверенного в себе фаворита, который с использованием широкой атакующей вариативности едва ли обеспечит «Нефтехимику» предметные шансы на гостевой успех.

2.40 «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Металлург Мг — Нефтехимик принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.

Прогноз: На домашнем льду команда Андрея Разина, как правило, стремится к контролю и тотальному доминированию. Так, в ближайшем матче мы наверняка увидим темповую игру хозяев на протяжении большей части времени.

2.40 «Металлург» Мг забьет в каждом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Металлург Мг — Нефтехимик позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.40.